По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, утром преступная армия РФ атаковала Кривой Рог и попала по зданию управления полиции. Под завалами могут оставаться люди.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала управление полиции в Кривом Роге, что привело к ранениям людей.
- Проводятся поисково-спасательные операции в пострадавшем здании, под завалами могут находиться люди.
- В результате атаки пострадали жилые дома, автомобили и другие объекты, что привело к пожарам и серьезному материальному ущербу.
- Прокуратура Одесской области фиксирует доказательства террористических актов со стороны армии РФ.
- На местах происшествий активно работают правоохранительные органы для установления всех обстоятельств атак и подготовки материалов для дальнейшего расследования.
Что известно о последствиях атаки российских окупантов по зданию полиции в Кривом Роге
В Нацполиции сообщили, что военные преступники из армии РФ попали ракетой в здание управления полиции. Продолжается поисково-спасательная операция.
Враг нанес ракетный удар около 09:15.
Кроме этого в результате атаки были повреждены близлежащие жилые дома.
На месте вражеского обстрела работают полиция и спасатели. Стражи порядка документируют и собирают доказательства очередного военного преступления России.
Что известно о последствиях атаки преступной армии РФ по другим регионам в Украине
Утром, 27 сентября, преступная армия РФ атаковала Одесщину дронами и спровоцировала гибель минимум трех человек, еще более десяти получили ранения, среди пострадавших — ребенок.
Российские дроны попали по жилому сектору — повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые постройки, здания, автомобили. В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров, которые, по словам Кипера, оперативно ликвидировали спасатели. Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян.
По информации прокуратуры Одесской области, в результате массированного обстрела Подунавья, кроме погибших, еще 14 человек ранены, среди которых 3 детей.
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