По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, утром преступная армия РФ атаковала Кривой Рог и попала по зданию управления полиции. Под завалами могут оставаться люди.

Что известно о последствиях атаки российских окупантов по зданию полиции в Кривом Роге

В Нацполиции сообщили, что военные преступники из армии РФ попали ракетой в здание управления полиции. Продолжается поисково-спасательная операция.

Враг нанес ракетный удар около 09:15.

Известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди, отметили представители Нацполиции. Поделиться

Кроме этого в результате атаки были повреждены близлежащие жилые дома.

На месте вражеского обстрела работают полиция и спасатели. Стражи порядка документируют и собирают доказательства очередного военного преступления России.

Что известно о последствиях атаки преступной армии РФ по другим регионам в Украине

Утром, 27 сентября, преступная армия РФ атаковала Одесщину дронами и спровоцировала гибель минимум трех человек, еще более десяти получили ранения, среди пострадавших — ребенок.

Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно. К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых ребенок, — сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. Поделиться

Последствия атаки армии РФ по Одесской области

Российские дроны попали по жилому сектору — повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые постройки, здания, автомобили. В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров, которые, по словам Кипера, оперативно ликвидировали спасатели. Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян.

По информации прокуратуры Одесской области, в результате массированного обстрела Подунавья, кроме погибших, еще 14 человек ранены, среди которых 3 детей.