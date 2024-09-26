Армия РФ атаковала дронами железнодорожный вокзал в Сумской области — есть раненые

26 сентября россияне направили FPV-дроны на железнодорожный вокзал в городе Дружба Шосткинского района Сумской области. В результате сброса боеприпасов с БпЛА ранены три человека.

Российские войска атаковали дронами вокзал в Сумской области

По данным следствия, 26 сентября 2024 около 13:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты произвели обстрел с использованием FPV-дронов железнодорожной станции в г. Дружба Шосткинского района.

В результате атаки врага получили ранения трое работников железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Пока прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

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