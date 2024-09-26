Армия РФ атаковала дронами железнодорожный вокзал в Сумской области — есть раненые

26 сентября россияне направили FPV-дроны на железнодорожный вокзал в городе Дружба Шосткинского района Сумской области. В результате сброса боеприпасов с БпЛА ранены три человека.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала железнодорожный вокзал в Сумской области с помощью FPV-дронов, ранения получили три человека.
- Инцидент привел к пожару сухой растительности и повреждению частных домов.
- Следствие ведет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Российские войска атаковали дронами вокзал в Сумской области
По данным следствия, 26 сентября 2024 около 13:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты произвели обстрел с использованием FPV-дронов железнодорожной станции в г. Дружба Шосткинского района.
В результате атаки врага получили ранения трое работников железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
Как отмечается, при процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Пока прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.
Россия обстреливала Сумщину
Днем русский дрон влетел в здание больницы в Краснополье. О последствиях атаки рассказала и. главы Краснопольской общины Ирина Юхта.
Днем российская авиация бомбила Сумы КАБами. В Сумской ОВА сообщили об одном раненом.
Произошло возгорание сухой растительности, разрушены и повреждены частные дома.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-