Армия РФ атаковала дронами железнодорожный вокзал в Сумской области — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала дронами железнодорожный вокзал в Сумской области — есть раненые

Сумская областная прокуратура
Вокзал
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26 сентября россияне направили FPV-дроны на железнодорожный вокзал в городе Дружба Шосткинского района Сумской области. В результате сброса боеприпасов с БпЛА ранены три человека.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала железнодорожный вокзал в Сумской области с помощью FPV-дронов, ранения получили три человека.
  • Инцидент привел к пожару сухой растительности и повреждению частных домов.
  • Следствие ведет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Российские войска атаковали дронами вокзал в Сумской области

По данным следствия, 26 сентября 2024 около 13:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты произвели обстрел с использованием FPV-дронов железнодорожной станции в г. Дружба Шосткинского района.

В результате атаки врага получили ранения трое работников железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Пока прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Россия обстреливала Сумщину

Днем русский дрон влетел в здание больницы в Краснополье. О последствиях атаки рассказала и. главы Краснопольской общины Ирина Юхта.

FPV-дрон повредил крышу медицинского учреждения. Без жертв и пострадавших.

Днем российская авиация бомбила Сумы КАБами. В Сумской ОВА сообщили об одном раненом.

Произошло возгорание сухой растительности, разрушены и повреждены частные дома.

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