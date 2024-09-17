РФ массированно атаковала "шахедами" Сумы — в городе перебои со светом и водой

17 сентября российская армия нанесла массированный удар "шахедами" по Сумам. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Что известно об обстреле Россией Сум

Как сообщил и. мэра Артем Кобзарь, после ночного массированного удара по Сумам система водоотведения в городе функционирует, однако вода подается с пониженным давлением.

Также в связи с отсутствием электроэнергии в городе по маршрутам не курсируют троллейбусы.

Кроме этого, враждебными «шахедами» были атакованы объекты энергетической системы.

В частности, пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

Объекты критической инфраструктуры — водоканалы, больницы и другие — подключены к системам резервного питания.

Армия РФ атаковала ракетами центр реабилитации детей и детдом в Сумах

1 сентября враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Что важно понимать, указано здание, расположенное среди жилого микрорайона города.

Последствия обстрела спасатели ликвидировали всю ночь. Число пострадавших росло. Ночью было известно о 13 раненых, среди которых 4 — дети.

Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей! Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, — отмечают в Сумской ОВА. Поделиться

Также 3 сентября военные РФ нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.

Предварительно военные РФ применили управляемую авиационную бомбу. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.

В горсовете сообщили, что известно об одном травмированном мужчине, ему оказали необеденную медицинскую помощь.