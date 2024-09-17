РФ массированно атаковала "шахедами" Сумы — в городе перебои со светом и водой
Категория
Украина
Дата публикации

РФ массированно атаковала "шахедами" Сумы — в городе перебои со светом и водой

Сумская ОВА
РФ массированно атаковала "шахедами" Сумы — в городе перебои со светом и водой
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17 сентября российская армия нанесла массированный удар "шахедами" по Сумам. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Главные тезисы

  • 17 сентября Российская армия атаковала Сумы “шахедами”, вызвав нарушения в электро- и водоснабжении города.
  • Объекты инфраструктуры, такие как водоканалы, больницы и детские учреждения, пострадали от ударов РФ.
  • Ранее военные РФ нанесли удар по центру реабилитации детей и университету в Сумах, вызвав значительный ущерб и рост числа пострадавших.

Что известно об обстреле Россией Сум

Как сообщил и. мэра Артем Кобзарь, после ночного массированного удара по Сумам система водоотведения в городе функционирует, однако вода подается с пониженным давлением.

Также в связи с отсутствием электроэнергии в городе по маршрутам не курсируют троллейбусы.

Кроме этого, враждебными «шахедами» были атакованы объекты энергетической системы.

В частности, пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

Объекты критической инфраструктуры — водоканалы, больницы и другие — подключены к системам резервного питания.

Армия РФ атаковала ракетами центр реабилитации детей и детдом в Сумах

1 сентября враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Что важно понимать, указано здание, расположенное среди жилого микрорайона города.

Последствия обстрела спасатели ликвидировали всю ночь. Число пострадавших росло. Ночью было известно о 13 раненых, среди которых 4 — дети.

Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей! Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, — отмечают в Сумской ОВА.

Также 3 сентября военные РФ нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.

Предварительно военные РФ применили управляемую авиационную бомбу. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.

В горсовете сообщили, что известно об одном травмированном мужчине, ему оказали необеденную медицинскую помощь.

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