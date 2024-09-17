РФ массированно атаковала "шахедами" Сумы — в городе перебои со светом и водой

17 сентября российская армия нанесла массированный удар "шахедами" по Сумам. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Главные тезисы
- 17 сентября Российская армия атаковала Сумы “шахедами”, вызвав нарушения в электро- и водоснабжении города.
- Объекты инфраструктуры, такие как водоканалы, больницы и детские учреждения, пострадали от ударов РФ.
- Ранее военные РФ нанесли удар по центру реабилитации детей и университету в Сумах, вызвав значительный ущерб и рост числа пострадавших.
Что известно об обстреле Россией Сум
Как сообщил и. мэра Артем Кобзарь, после ночного массированного удара по Сумам система водоотведения в городе функционирует, однако вода подается с пониженным давлением.
Также в связи с отсутствием электроэнергии в городе по маршрутам не курсируют троллейбусы.
Кроме этого, враждебными «шахедами» были атакованы объекты энергетической системы.
В частности, пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.
Объекты критической инфраструктуры — водоканалы, больницы и другие — подключены к системам резервного питания.
Армия РФ атаковала ракетами центр реабилитации детей и детдом в Сумах
1 сентября враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.
Что важно понимать, указано здание, расположенное среди жилого микрорайона города.
Последствия обстрела спасатели ликвидировали всю ночь. Число пострадавших росло. Ночью было известно о 13 раненых, среди которых 4 — дети.
Также 3 сентября военные РФ нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.
Предварительно военные РФ применили управляемую авиационную бомбу. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.
В горсовете сообщили, что известно об одном травмированном мужчине, ему оказали необеденную медицинскую помощь.
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