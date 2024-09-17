РФ масовано атакувала "шахедами" Суми — у місті перебої зі світлом та водою

17 вересня російська армія завдала масованого удару "шахедами" по Сумах. Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Що відомо про обстріл Росією Сум

Як повідомив в.о. мера Артем Кобзар, після нічного масованого удару по Сумах система водовідведення у місті функціонує, проте вода подається з пониженим тиском.

Також у зв'язку з відсутністю електроенергії в місті на маршрутах не курсують тролейбуси.

Окрім цього ворожими «шахедами» були атаковані об’єкти енергетичної системи.

Зокрема постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.

Об’єкті критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення.

Армія РФ атакувала ракетами центр реабілітації дітей та дитбудинок у Сумах

1 вересня ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

Що важливо розуміти, вказано будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста.

Наслідки обстрілу рятувальники ліквідовували всю ніч. Кількість постраждалих зростала. Вночі було відомо про 13 поранених, серед яких 4 — діти.

Ніколи не пробачимо ворогу його злодіянь! Він відповідатиме за сльози наших дітей! Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, — наголошують у Сумській ОВА. Поширити

Також 3 вересня військові РФ завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми.

Попередньо, військові РФ застосували керовану авіаційну бомбу. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки уточнюються.

У міськраді повідомили, що наразі відомо про одного травмованого чоловіка, йому надали необідну медичну допомогу.