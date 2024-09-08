Армія РФ атакувала Суми. Загинуло двоє людей, серед поранених діти

8 вересня російські окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, серед поранених є двоє дітей.

Що відомо про обстріл Росією Сум

Як зазначається, внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, автомобілі.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога. Поширити

Армія РФ атакувала ракетами центр реабілітації дітей та дитбудинок у Сумах

1 вересня ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

Що важливо розуміти, вказано будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста.

Наслідки обстрілу рятувальники ліквідовували всю ніч. Кількість постраждалих зростала. Вночі було відомо про 13 поранених, серед яких 4 — діти.

Ніколи не пробачимо ворогу його злодіянь! Він відповідатиме за сльози наших дітей! Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, — наголошують у Сумській ОВА. Поширити

Також 3 вересня військові РФ завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми.

Попередньо, військові РФ застосували керовану авіаційну бомбу. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки уточнюються.

У міськраді повідомили, що наразі відомо про одного травмованого чоловіка, йому надали необідну медичну допомогу.