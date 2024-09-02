Ракетний удар РФ по Сумах. Постраждало 18 людей, серед них 6 дітей

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах 1 вересня поранення отримали 18 людей, серед яких 6 дітей. Також руйнувань зазнав заклад освіти та щонайменше 5 багатоповерхівок.

У Сумах зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ 1 вересня

За попередньою інформацією відомо про 18 постраждалих, з них 6 дітей.

Російський удар пошкодив приміщення, де був розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей, а також дитячий будинок. Окрім цього, відомо про пошкодження ще 6 багатоквартирних житлових будинків.

Згодом рятувальники оперативно ліквідували осередки горіння.

Армія РФ атакувала ракетами центр реабілітації дітей та дитбудинок у Сумах

1 вересня ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

Що важливо розуміти, вказано будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста.

Наслідки обстрілу рятувальники ліквідовували всю ніч. Кількість постраждалих зростала. Вночі було відомо про 13 поранених, серед яких 4 — діти.