Удар армії РФ по Сумах — загинули дві жінки

30 серпня у лікарні померла мирна мешканка Сум, яка стала жертвою російського авіаудару по місту. Тіло ще однієї цивільної дістали з-під завалів.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ на Суми

Сумська обласна прокуратура офіційно підтвердила, що уночі 30 серпня 2024 року, близько 01:30, ворог вкотре завдав авіаційного удару по місту.

Російські окупанти знову застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни, атакуючи цивільне населення.

Спочатку місцева влада заявила про 9 поранених.

Однак згодом з'ясувалося, що 48-річна жінка померла в лікарні від отриманих травм. Після полудня стало відомо, що під завалами знайшли тіло 37-річної загиблої жінки. Таким чином кількість загиблих збільшилася до двох.

Станом на 13:30 триває ліквідація наслідків пожежі. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Атака РФ на Україну 30 серпня. Що відомо

Ворог традиційно здійснив повітряний напад на мирні українські міста та села у нічний час.

Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою “Іскандер-М” із Криму та 18-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із районів Приморсько-Ахтарська та Курська — РФ.

До відбиття нової атаки противника долучилися: авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Сили ППО України повідомили про успішне знищення 12 ударних БпЛА “Shahed-131/136”.

Також вказано, що ще чотири були локаційно втрачені (упали самостійно).

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. Разом — до перемоги! — заявив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук Поширити