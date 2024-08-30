Удар армії РФ по Сумах — загинули дві жінки

30 серпня у лікарні померла мирна мешканка Сум, яка стала жертвою російського авіаудару по місту. Тіло ще однієї цивільної дістали з-під завалів.
Головні тези:
- У результаті авіаудару армії РФ по Сумах загинули дві жінки, одна з них померла в лікарні, а іншу витягли з-під завалів.
- Російські окупанти знову атакували мирне населення, використовуючи заборонені методи ведення війни, що призвело до трагічних наслідків.
- Силами протиповітряної оборони України було знищено 12 ударних безпілотних літальних апаратів ворога під час атаки.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ на Суми
Сумська обласна прокуратура офіційно підтвердила, що уночі 30 серпня 2024 року, близько 01:30, ворог вкотре завдав авіаційного удару по місту.
Російські окупанти знову застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни, атакуючи цивільне населення.
Спочатку місцева влада заявила про 9 поранених.
Однак згодом з'ясувалося, що 48-річна жінка померла в лікарні від отриманих травм. Після полудня стало відомо, що під завалами знайшли тіло 37-річної загиблої жінки. Таким чином кількість загиблих збільшилася до двох.
Станом на 13:30 триває ліквідація наслідків пожежі. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Атака РФ на Україну 30 серпня. Що відомо
Ворог традиційно здійснив повітряний напад на мирні українські міста та села у нічний час.
Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою “Іскандер-М” із Криму та 18-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із районів Приморсько-Ахтарська та Курська — РФ.
До відбиття нової атаки противника долучилися: авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Сили ППО України повідомили про успішне знищення 12 ударних БпЛА “Shahed-131/136”.
Також вказано, що ще чотири були локаційно втрачені (упали самостійно).
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