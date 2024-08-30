Удар армии РФ по Сумах — погибли две женщины
Категория
Украина
Дата публикации

Удар армии РФ по Сумах — погибли две женщины

Сумская областная прокуратура
Сумы
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30 августа в больнице скончалась мирная жительница Сум, которая стала жертвой российского авиаудара по городу. Тело еще одной гражданской достали из-под завалов.

Главные тезисы

  • Российский авиаудар по городу Сумы привел к гибели двух женщин, а также ранениям многих мирных жителей.
  • Противовоздушная оборона Украины успешно уничтожила 12 ударных беспилотных летательных аппаратов врага во время атаки.
  • Местные власти подтвердили применение запрещенных методов ведения войны со стороны российских оккупантов.

Что известно о последствиях атаки армии РФ на Сумы

Сумская областная прокуратура официально подтвердила, что ночью 30 августа 2024 года, около 01:30, враг в очередной раз нанес авиационный удар по городу.

Российские оккупанты снова применили запрещенные международным правом методы ведения войны, атакуя гражданское население.

Сначала местные власти заявили о 9 раненых.

Однако впоследствии выяснилось, что 48-летняя женщина скончалась в больнице от травм. После полудня стало известно, что под завалами обнаружили тело 37-летней погибшей женщины. Таким образом, количество погибших увеличилось до двух.

По состоянию на 13:30 продолжается ликвидация последствий пожара. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Атака РФ на Украине 30 августа. Что известно

Враг традиционно совершил воздушную атаку на мирные украинские города и сел в ночное время.

Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарского и Курска — РФ.

К отражению новой атаки противника присоединились авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Силы ПВО Украины сообщили об успешном уничтожении 12 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

Также указано, что еще четыре были локационно потеряны (упали самостоятельно).

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях. Вместе — к победе! — заявил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук

Фото: facebook.com/kpszsu

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