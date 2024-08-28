Выбора нет. Заместитель командира 3 ОШБр предупредил об опасной ситуации на фронте

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA объяснил, куда сейчас движется война и почему переговоры с Россией могут стать крахом для Украины.

Ситуация на фронте продолжает обостряться

Максим Жорин не скрывает, что мы находимся на довольно сложном этапе войны.

Несмотря на это, не так уж многие гражданские осознают, что на самом деле происходит и насколько опасна эта ситуация.

Заместитель командира 3 ОШБр обращает внимание на то, что украинцы даже понемногу привыкают к тому, что DeepState (интерактивная онлайн-карта боевых действий — ред.) постоянно двигается.

Ну, уже двигается и двигается. Он же до тебя еще не двигался, но уже до Покровска дошел. А после Покровска что будет? Будут другие города. Это ощутимо и несложно заметить. Наши подразделения истощаются, почти не отдыхают. Их там иногда могут поменять местами, чтобы очухались люди. Но в целом эта ситуация очень сложная. И единственный вариант сейчас — это ни в коем случае нельзя вестись на всю эту ахинею типа: “Все! Надо останавливаться, надо переговоры!”. Нельзя ни в коем случае это делать. Это как в драке: ты дерешься, ты истощен, но у тебя выбора нет. Максим Жорин Заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ

Как отмечает Жорин, он не может отрицать тот факт, что у Украины меньше людей, ресурсов и оружия, чем у России.

Однако он призвал не забывать, что это не определяет, кто победит в войне.

Поэтому единственный твой шанс — это просто сжать кулаки, полностью собраться и просто как безумное животное рваться и бить своего соперника. Поделиться

У армии РФ есть много масштабных проблем

По словам замкомандира 3 ОШБр, российские захватчики на поле боя тоже сталкиваются с огромными проблемами, однако им легче это воспринимать на фоне своих локальных успехов.

Жорин прогнозирует, что в скором времени в армии РФ существенно ухудшится ситуация с личным составом, и враг это почувствует.

Потому что потери у них просто бешеные. Я не знаю, там дивизии просто стираются. Техника на поле боя почти не появляется — причем и в день, и ночью. Это связано исключительно с развитием беспилотных систем на поле боя: FPV-дроны, сбросы, бомбардировщики. Все это почти полностью убрало тяжелую технику с поля боя. И сейчас "рубятся" роботы и пехота. Вот так выглядит сегодня поле сражения. Кроме них, туда почти никто не заходит. Роботизированные комплексы с пехотой, роботизированные комплексы с другими роботизированными комплексами, и то же со стороны врага. Потому ситуация у нас реально тяжелая, она крайне сложная. Максим Жорин Заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ

Как отмечает Жорин, нельзя недооценивать происходящее на фронте, а также верить, что Россия, мол, заинтересована в переговорах с Украиной.

Замкомандира 3 ОШБр предполагает, что страна-агрессорка может согласиться на условный перерыв, однако он сразу закончится, как только враг переподготовится.

В это время закончатся любые договоренности, переговоры, обещания, все это (россияне — ред.) забудут. Поделиться

По мнению Жорина, второй удар России по Украине может стать роковым, поэтому нельзя дать врагу время на подготовку к нему.