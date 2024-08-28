Выбора нет. Заместитель командира 3 ОШБр предупредил об опасной ситуации на фронте

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA объяснил, куда сейчас движется война и почему переговоры с Россией могут стать крахом для Украины.
Главные тезисы
- Ситуация на фронте в Украине обостряется, но многие не осознают, насколько она опасна.
- У армии РФ есть серьезные проблемы, которые также влияют на ход войны.
- Максим Жорин призывает не доверять России, ведь она не заинтересована в мирных переговорах с Украиной.
Ситуация на фронте продолжает обостряться
Максим Жорин не скрывает, что мы находимся на довольно сложном этапе войны.
Несмотря на это, не так уж многие гражданские осознают, что на самом деле происходит и насколько опасна эта ситуация.
Заместитель командира 3 ОШБр обращает внимание на то, что украинцы даже понемногу привыкают к тому, что DeepState (интерактивная онлайн-карта боевых действий — ред.) постоянно двигается.
Как отмечает Жорин, он не может отрицать тот факт, что у Украины меньше людей, ресурсов и оружия, чем у России.
Однако он призвал не забывать, что это не определяет, кто победит в войне.
У армии РФ есть много масштабных проблем
По словам замкомандира 3 ОШБр, российские захватчики на поле боя тоже сталкиваются с огромными проблемами, однако им легче это воспринимать на фоне своих локальных успехов.
Жорин прогнозирует, что в скором времени в армии РФ существенно ухудшится ситуация с личным составом, и враг это почувствует.
Как отмечает Жорин, нельзя недооценивать происходящее на фронте, а также верить, что Россия, мол, заинтересована в переговорах с Украиной.
Замкомандира 3 ОШБр предполагает, что страна-агрессорка может согласиться на условный перерыв, однако он сразу закончится, как только враг переподготовится.
По мнению Жорина, второй удар России по Украине может стать роковым, поэтому нельзя дать врагу время на подготовку к нему.
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