Вибору немає. Заступник командира 3 ОШБр попередив про небезпечну ситуацію на фронті

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA пояснив, куди наразі рухається війна й чому переговори з Росією можуть стати крахом для України.
Головні тези:
- Ситуація на фронті в Україні загострюється, але багато людей не усвідомлюють, наскільки вона небезпечна.
- В армії РФ є серйозні проблеми, які також впливають на хід війни.
- Максим Жорін закликає не довіряти Росії, адже вона наразі не зацікавлена у мирних переговорах з Україною.
Ситуація на фронті продовжує загострюватися
Максим Жорін не приховує, що наразі ми знаходимося на доволі складному етапі війни.
Попри це, не так вже й багато цивільних усвідомлюють, що насправді відбувається та наскільки небезпечною є ця ситуація.
Заступник командира 3 ОШБр звертає увагу на те, що українці навіть потроху звикають до того, що DeepState (інтерактивна онлайн мапа бойових дій — ред.) постійно рухається.
Як зазначає Жорін, він не може заперечувати той факт, що в України менше людей, ресурсів та зброї, аніж у Росії.
Однак він закликав не забувати, що це не визначає, хто буде переможцем у війні.
В армії РФ є багато масштабних проблем
За словами замкомандира 3 ОШБр, російські загарбники на полі бою теж стикаються з величезними проблемами, однак їм легше це сприймати на тлі хоч якихось локальних успіхів.
Жорін прогнозує, що незабаром в армії РФ суттєво погіршиться ситуація з особовим складом, й ворог це відчує.
Як зазначає Жорін, не можна недооцінювати те, що зараз відбувається на фронті, а також вірити, що Росія, мовляв, зацікавлена в перемовинах з Україною.
Замкомандира 3 ОШБр припускає, що країна-агресорка може погодитися на умовну перерву, однак вона одразу закінчиться, як тільки ворог перепідготується.
На переконання Жоріна, другий удар Росії по Україні може стати фатальним, тому не можна дати ворогу час на підготовку до нього.
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