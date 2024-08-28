Вибору немає. Заступник командира 3 ОШБр попередив про небезпечну ситуацію на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Вибору немає. Заступник командира 3 ОШБр попередив про небезпечну ситуацію на фронті

Максим Жорін
Джерело:  online.ua

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA пояснив, куди наразі рухається війна й чому переговори з Росією можуть стати крахом для України.

Головні тези:

  • Ситуація на фронті в Україні загострюється, але багато людей не усвідомлюють, наскільки вона небезпечна.
  • В армії РФ є серйозні проблеми, які також впливають на хід війни.
  • Максим Жорін закликає не довіряти Росії, адже вона наразі не зацікавлена у мирних переговорах з Україною.

Ситуація на фронті продовжує загострюватися

Максим Жорін не приховує, що наразі ми знаходимося на доволі складному етапі війни.

Попри це, не так вже й багато цивільних усвідомлюють, що насправді відбувається та наскільки небезпечною є ця ситуація.

Заступник командира 3 ОШБр звертає увагу на те, що українці навіть потроху звикають до того, що DeepState (інтерактивна онлайн мапа бойових дій — ред.) постійно рухається.

Ну, вже рухається і рухається. Він ж до тебе ще не дорухався, але вже до Покровська дійшов. А після Покровська що буде? Будуть інші міста. Це відчутно і нескладно помітити. Наші підрозділи виснажуються, вони майже не відпочивають. Їх там інколи можуть поміняти місцями, щоб очухались люди. Але загалом ця ситуація дуже складна. І єдиний варіант зараз — це в жодному разі не можна вестись на всю цю ахінею типу: “Все! Треба зупинятися, треба перемовини!”. Не можна в жодному разі це робити. Це як в бійці: ти б’єшся, ти виснажений, але в тебе вибору немає.

Максим Жорін

Максим Жорін

Заступник командира 3 ОШБр, майор ЗСУ

Як зазначає Жорін, він не може заперечувати той факт, що в України менше людей, ресурсів та зброї, аніж у Росії.

Однак він закликав не забувати, що це не визначає, хто буде переможцем у війні.

Тому єдиний твій шанс — це просто стиснути кулаки, повністю зібратися і просто як божевільна тварина рватися і бити свого суперника.

В армії РФ є багато масштабних проблем

За словами замкомандира 3 ОШБр, російські загарбники на полі бою теж стикаються з величезними проблемами, однак їм легше це сприймати на тлі хоч якихось локальних успіхів.

Жорін прогнозує, що незабаром в армії РФ суттєво погіршиться ситуація з особовим складом, й ворог це відчує.

Тому що втрати в них просто скажені. Я не знаю, там дивізії просто стираються. Техніка на полі бою майже не з’являється — причому і в день, і вночі. Це пов'язано виключно з розвитком безпілотних систем на полі бою: FPV-дрони, скиди, бомбардувальники. Все це майже повністю прибрало важку техніку з поля бою. І зараз “рубляться” роботи і піхота. Ось так виглядає сьогодні поле бою. Крім них туди майже ніхто не заходить. Роботизовані комплекси з піхотою, роботизовані комплекси з іншими роботизованими комплексами, і те ж саме з боку ворога. Тому ситуація у нас реально важка, вона вкрай складна.

Максим Жорін

Максим Жорін

Заступник командира 3 ОШБр, майор ЗСУ

Як зазначає Жорін, не можна недооцінювати те, що зараз відбувається на фронті, а також вірити, що Росія, мовляв, зацікавлена в перемовинах з Україною.

Замкомандира 3 ОШБр припускає, що країна-агресорка може погодитися на умовну перерву, однак вона одразу закінчиться, як тільки ворог перепідготується.

У цей час закінчаться будь-які домовленості, перемовини, обіцянки, про все це (росіяни — ред.) забудуть.

На переконання Жоріна, другий удар Росії по Україні може стати фатальним, тому не можна дати ворогу час на підготовку до нього.

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