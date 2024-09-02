Ракетный удар РФ по Сумам Пострадали 18 человек, среди них 6 детей

В результате российского ракетного удара по Сумам 1 сентября ранения получили 18 человек, среди которых 6 детей. Также разрушения испытали учебное заведение и по меньшей мере 5 многоэтажек.

В Сумах выросло количество раненых в результате атаки РФ 1 сентября

По предварительной информации известно о 18 пострадавших, из них 6 детей.

Российский удар повредил помещение, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей, а также детский дом. Кроме того, известно о повреждении еще 6 многоквартирных жилых домов.

Впоследствии спасатели оперативно ликвидировали очаги горения.

Армия РФ атаковала ракетами центр реабилитации детей и детдом в Сумах

1 сентября враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Что важно понимать, указано здание, расположенное среди жилого микрорайона города.

Последствия обстрела спасатели ликвидировали всю ночь. Число пострадавших росло. Ночью было известно о 13 раненых, среди которых 4 — дети.