Ракетный удар РФ по Сумам Пострадали 18 человек, среди них 6 детей
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Сумам Пострадали 18 человек, среди них 6 детей

МВД Украины
Ракетный удар РФ по Сумам Пострадали 18 человек, среди них 6 детей
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В результате российского ракетного удара по Сумам 1 сентября ранения получили 18 человек, среди которых 6 детей. Также разрушения испытали учебное заведение и по меньшей мере 5 многоэтажек.

Главные тезисы

  • Российский ракетный удар по Сумам 1 сентября привел к ранениям 18 человек, включая 6 детей.
  • Атака затронула учебное заведение, центр реабилитации детей и многоквартирные дома в Сумах.
  • Спасатели оперативно ликвидировали очаги горения, но число пострадавших продолжало расти.

В Сумах выросло количество раненых в результате атаки РФ 1 сентября

По предварительной информации известно о 18 пострадавших, из них 6 детей.

Российский удар повредил помещение, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей, а также детский дом. Кроме того, известно о повреждении еще 6 многоквартирных жилых домов.

Впоследствии спасатели оперативно ликвидировали очаги горения.

Армия РФ атаковала ракетами центр реабилитации детей и детдом в Сумах

1 сентября враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Что важно понимать, указано здание, расположенное среди жилого микрорайона города.

Последствия обстрела спасатели ликвидировали всю ночь. Число пострадавших росло. Ночью было известно о 13 раненых, среди которых 4 — дети.

Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей! Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, — отмечают в Сумской ОВА.

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