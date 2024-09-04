Росія завдала авіаудару по прикордонню Сумщини — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала авіаудару по прикордонню Сумщини — є поранені

Сумська обласна прокуратура
Сумщина
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Російські військові вдень 4 вересня скинули авіабомбу на цивільну інфраструктуру селища Ямпіль Шосткинського району Сумської області. Внаслідок теракту РФ зазнали поранень чотири мирні жителі, зруйновані та пошкоджені житлові будинки та державні установи.

Головні тези:

  • Російські війська скинули авіабомбу на селище Ямпіль Шосткинського району Сумської області, поранивши чотирьох мирних жителів.
  • За попередніми даними, РФ застосувала заборонені міжнародним правом методи ведення війни, що призвело до руйнування цивільної інфраструктури.
  • Унаслідок авіаудару 4 вересня постраждали двоє чоловіків та дві жінки віком від 36 до 72 років.

Російська авіація бомбила прикордоння Сумщини

4 вересня 2024 року близько 12:00 години, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, авіабомбу на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району. Унаслідок чого отримали поранення двоє цивільних чоловіків, яким 36 та 62 роки, та дві жінки віком 56 та 72 роки.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що також пошкоджені приватні домоволодіння та державні установи.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

РФ завдала близько 150 ударів по Сумщині 3 вересня

Російська армія за минулу добу завдала 148 ударів по території Сумщини, внаслідок чого поранені троє цивільних.

Про це повідомила поліція Сумської області.

Минулої доби російська армія завдала 148 ударів по території Сумської області. Під вогнем опинилися 29 населених пунктів. Через обстріли поранено трьох мирних мешканців.

Зазначається, що руйнувань зазнали 19 багатоквартирних житлових будинків, 6 приватних домоволодінь, приміщення підприємств, будівля університету, АЗС та 6 автомобілів.

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