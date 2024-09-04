Росія завдала авіаудару по прикордонню Сумщини — є поранені

4 вересня 2024 року близько 12:00 години, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, авіабомбу на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району. Унаслідок чого отримали поранення двоє цивільних чоловіків, яким 36 та 62 роки, та дві жінки віком 56 та 72 роки.