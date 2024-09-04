Россия нанесла авиаудар по приграничью Сумщины — есть раненые

4 сентября 2024 около 12:00 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, авиабомбу на гражданскую инфраструктуру пгт Ямполь Шосткинского района. В результате получили ранения двое гражданских мужчин, которым 36 и 62 года, и две женщины в возрасте 56 и 72 года.