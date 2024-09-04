Россия нанесла авиаудар по приграничью Сумщины — есть раненые

Российские военные днем 4 сентября сбросили авиабомбу на гражданскую инфраструктуру поселка Ямполь Шосткинского района Сумской области. В результате теракта РФ получили ранения четыре мирных жителя, разрушены и повреждены жилые дома и государственные учреждения.
Главные тезисы
- Российская авиация нанесла серию авиаударов по Сумской области, повреждены жилые и админздания.
- В результате террористического акта ранены четыре гражданских: два мужчины и две женщины.
- По предварительным данным, Россия использовала запрещенные методы ведения войны, нарушая международное право.
Российская авиация бомбила приграничья Сумщины
Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.
Также повреждены частные домовладения и государственные учреждения.
Прокуроры совместно с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
РФ нанесла около 150 ударов по Сумщине 3 сентября
Российская армия за минувшие сутки нанесла 148 ударов по территории Сумщины, в результате чего ранены трое гражданских.
Об этом сообщила полиция Сумской области.
За прошедшие сутки российская армия нанесла 148 ударов по территории Сумской области. Под огнем оказались 29 населённых пунктов. Из-за обстрелов ранены трое мирных жителей.
Отмечается, что разрушения получили 19 многоквартирных жилых домов, 6 частных домовладений, помещения предприятий, здание университета, АЗС и 6 автомобилей.
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