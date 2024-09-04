Россия нанесла авиаудар по приграничью Сумщины — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла авиаудар по приграничью Сумщины — есть раненые

Сумская областная прокуратура
Сумщина
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Российские военные днем 4 сентября сбросили авиабомбу на гражданскую инфраструктуру поселка Ямполь Шосткинского района Сумской области. В результате теракта РФ получили ранения четыре мирных жителя, разрушены и повреждены жилые дома и государственные учреждения.

Главные тезисы

  • Российская авиация нанесла серию авиаударов по Сумской области, повреждены жилые и админздания.
  • В результате террористического акта ранены четыре гражданских: два мужчины и две женщины.
  • По предварительным данным, Россия использовала запрещенные методы ведения войны, нарушая международное право.

Российская авиация бомбила приграничья Сумщины

4 сентября 2024 около 12:00 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, авиабомбу на гражданскую инфраструктуру пгт Ямполь Шосткинского района. В результате получили ранения двое гражданских мужчин, которым 36 и 62 года, и две женщины в возрасте 56 и 72 года.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Также повреждены частные домовладения и государственные учреждения.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

РФ нанесла около 150 ударов по Сумщине 3 сентября

Российская армия за минувшие сутки нанесла 148 ударов по территории Сумщины, в результате чего ранены трое гражданских.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

За прошедшие сутки российская армия нанесла 148 ударов по территории Сумской области. Под огнем оказались 29 населённых пунктов. Из-за обстрелов ранены трое мирных жителей.

Отмечается, что разрушения получили 19 многоквартирных жилых домов, 6 частных домовладений, помещения предприятий, здание университета, АЗС и 6 автомобилей.

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