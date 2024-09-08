Армия РФ атаковала Сумы. Погибли два человека, среди раненых дети
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Сумы. Погибли два человека, среди раненых дети

Сумская ОВА
Армия РФ атаковала Сумы. Погибли два человека, среди раненых дети
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8 сентября российские оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы. В результате обстрела погибли два человека, среди раненых есть двое детей.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала город Сумы, погибли два человека, ранены дети.
  • В результате авиационного удара по Сумам пострадали частные дома и автомобили.
  • Ранее РФ атаковала ракетами центр реабилитации детей и университет города.
  • Спасатели работают над ликвидацией последствий атаки, оказывая помощь пострадавшим.

Что известно об обстреле Россией Сум

Как отмечается, в результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей.

Кроме того, в результате обстрела повреждены частные дома, автомобили.

Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.

Армия РФ атаковала ракетами центр реабилитации детей и детдом в Сумах

1 сентября враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Что важно понимать, указано здание, расположенное среди жилого микрорайона города.

Последствия обстрела спасатели ликвидировали всю ночь. Число пострадавших росло. Ночью было известно о 13 раненых, среди которых 4 детей.

Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей! Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, — подчеркивают в Сумской ОВА.

Также 3 сентября военные РФ нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.

Предварительно военные РФ применили управляемую авиационную бомбу. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.

В горсовете сообщили, что известно об одном травмированном мужчине, ему оказали необеденную медицинскую помощь.

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