Армия РФ атаковала Сумы. Погибли два человека, среди раненых дети

8 сентября российские оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы. В результате обстрела погибли два человека, среди раненых есть двое детей.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала город Сумы, погибли два человека, ранены дети.
- В результате авиационного удара по Сумам пострадали частные дома и автомобили.
- Ранее РФ атаковала ракетами центр реабилитации детей и университет города.
- Спасатели работают над ликвидацией последствий атаки, оказывая помощь пострадавшим.
Что известно об обстреле Россией Сум
Как отмечается, в результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей.
Кроме того, в результате обстрела повреждены частные дома, автомобили.
Армия РФ атаковала ракетами центр реабилитации детей и детдом в Сумах
1 сентября враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.
Что важно понимать, указано здание, расположенное среди жилого микрорайона города.
Последствия обстрела спасатели ликвидировали всю ночь. Число пострадавших росло. Ночью было известно о 13 раненых, среди которых 4 детей.
Также 3 сентября военные РФ нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.
Предварительно военные РФ применили управляемую авиационную бомбу. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.
В горсовете сообщили, что известно об одном травмированном мужчине, ему оказали необеденную медицинскую помощь.
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