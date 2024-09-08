Армия РФ атаковала Сумы. Погибли два человека, среди раненых дети

8 сентября российские оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы. В результате обстрела погибли два человека, среди раненых есть двое детей.

Что известно об обстреле Россией Сум

Как отмечается, в результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей.

Кроме того, в результате обстрела повреждены частные дома, автомобили.

Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь. Поделиться

Армия РФ атаковала ракетами центр реабилитации детей и детдом в Сумах

1 сентября враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Что важно понимать, указано здание, расположенное среди жилого микрорайона города.

Последствия обстрела спасатели ликвидировали всю ночь. Число пострадавших росло. Ночью было известно о 13 раненых, среди которых 4 детей.

Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей! Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, — подчеркивают в Сумской ОВА. Поделиться

Также 3 сентября военные РФ нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.

Предварительно военные РФ применили управляемую авиационную бомбу. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.

В горсовете сообщили, что известно об одном травмированном мужчине, ему оказали необеденную медицинскую помощь.