Авиация РФ сбросила три КАБа на Сумщину ― есть погибшая и раненые

Днем 6 сентября российская авиация сбросила три управляемых авиабомбы (КАБ) на поселок Краснополье Сумского района. Они упали на гражданскую инфраструктуру, из-за чего погибла 66-летняя женщина и еще четыре человека получили ранения.
Главные тезисы
- Российская авиация сбросила три КАБа на поселок Краснополье Сумской области, в результате чего погибла одна женщина и четыре человека получили ранения.
- Среди пострадавших есть подросток ― 15-летняя девушка.
- В результате обстрела повреждены 15 домов.
- Авиация РФ часто обстреливает пограничные населенные пункты авиабомбами.
Авиация РФ сбросила три КАБа на Краснополье Сумской области
Авиабомбы сбросили примерно в 15:00. Под ударом оказались дома обычных украинцев.
Из-за авиационного обстрела погибла 66-летняя женщина. В момент удара она находилась в собственном доме.
Четверо человек получили ранения. Среди них подросток — 15-летняя девушка.
В результате обстрела повреждены 15 частных домов.
Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Ситуация в Сумской области
На территории пограничной области не ведутся боевые действия. Однако российская авиация регулярно обстреливает населенные пункты авиабомбами.
На границе с Сумской областью часто фиксируют работу вражеских диверсионных групп.
Россия планировала наступление в Сумскую область. Украина сорвала эти планы, начав операцию Сил обороны в Курской области.
Украинские военные прорвали границу на Курщине в ночь на 6 августа. С тех пор они взяли под контроль более 100 населенных пунктов и 1300 км территории, уничтожили более шести тысяч военных ВС РФ и многих взяли в плен.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-