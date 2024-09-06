Авиация РФ сбросила три КАБа на Сумщину ― есть погибшая и раненые

Днем 6 сентября российская авиация сбросила три управляемых авиабомбы (КАБ) на поселок Краснополье Сумского района. Они упали на гражданскую инфраструктуру, из-за чего погибла 66-летняя женщина и еще четыре человека получили ранения.

Авиация РФ сбросила три КАБа на Краснополье Сумской области

Авиабомбы сбросили примерно в 15:00. Под ударом оказались дома обычных украинцев.

По данным следствия, 6 сентября 2024 года около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемых авиабомбы на гражданскую инфраструктуру поселка Краснополье Сумского района. Поделиться

Из-за авиационного обстрела погибла 66-летняя женщина. В момент удара она находилась в собственном доме.

Четверо человек получили ранения. Среди них подросток — 15-летняя девушка.

В результате обстрела повреждены 15 частных домов.

Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Ситуация в Сумской области

На территории пограничной области не ведутся боевые действия. Однако российская авиация регулярно обстреливает населенные пункты авиабомбами.

На границе с Сумской областью часто фиксируют работу вражеских диверсионных групп.

Россия планировала наступление в Сумскую область. Украина сорвала эти планы, начав операцию Сил обороны в Курской области.