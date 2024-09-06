Авиация РФ сбросила три КАБа на Сумщину ― есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила три КАБа на Сумщину ― есть погибшая и раненые

Сумская областная прокуратура
Обстрел
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Днем 6 сентября российская авиация сбросила три управляемых авиабомбы (КАБ) на поселок Краснополье Сумского района. Они упали на гражданскую инфраструктуру, из-за чего погибла 66-летняя женщина и еще четыре человека получили ранения.

Главные тезисы

  • Российская авиация сбросила три КАБа на поселок Краснополье Сумской области, в результате чего погибла одна женщина и четыре человека получили ранения.
  • Среди пострадавших есть подросток ― 15-летняя девушка.
  • В результате обстрела повреждены 15 домов.
  • Авиация РФ часто обстреливает пограничные населенные пункты авиабомбами.

Авиация РФ сбросила три КАБа на Краснополье Сумской области

Авиабомбы сбросили примерно в 15:00. Под ударом оказались дома обычных украинцев.

По данным следствия, 6 сентября 2024 года около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемых авиабомбы на гражданскую инфраструктуру поселка Краснополье Сумского района.

Из-за авиационного обстрела погибла 66-летняя женщина. В момент удара она находилась в собственном доме.

Четверо человек получили ранения. Среди них подросток — 15-летняя девушка.

В результате обстрела повреждены 15 частных домов.

Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Ситуация в Сумской области

На территории пограничной области не ведутся боевые действия. Однако российская авиация регулярно обстреливает населенные пункты авиабомбами.

На границе с Сумской областью часто фиксируют работу вражеских диверсионных групп.

Россия планировала наступление в Сумскую область. Украина сорвала эти планы, начав операцию Сил обороны в Курской области.

Украинские военные прорвали границу на Курщине в ночь на 6 августа. С тех пор они взяли под контроль более 100 населенных пунктов и 1300 км территории, уничтожили более шести тысяч военных ВС РФ и многих взяли в плен.

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