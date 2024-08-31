Несмотря на то, что Суджа находится в тылу, россияне стирают ее с лица земли: бомбят управляемыми авиационными бомбами, обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе, уничтожая своих сограждан.
Главные тезисы
- Российская армия масштабно бомбит и обстреливает свою территорию.
- Украинские военные оказывают помощь гражданам, обеспечивая водоснабжение и медицинскую помощь.
- Российские власти скрывают факты бомбардировок и обстрелов РФ собственных территорий.
- Несмотря на бомбардировки, украинские военные наладили водоснабжение и медицинскую помощь в Судже.
РФ масштабно обстреливает Сужу
30 августа российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе.
Из около 5 тысяч местных в городе осталось около двухсот гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные.
Подавляющее большинство останцов — люди пенсионного возраста. Как один, они говорят по-русски, что «власть ни о чем не предупреждала: нас здесь бросили, и по всему».
Ранее благодаря нашим военным данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями.
Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные: на стабпунктах, в «кейсеваках» и повсюду, где ранены и больны.
РФ бомбит Белгородщину
11 и 12 июня в Белгородской области нашли как минимум еще 5 авиабомб.
Об этом сообщают РосСМИ.
ФАБы нашли в селе Неклюдово, поселке Батрацкая Дача, селе Новостройка, в районе поселка Ленинское и в селе Цепляево-второе. В Новостройке Корочанского района эвакуировали жителей улицы Охотничья. Во всех пяти случаях никто не пострадал.
Напомним, 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была на русском.
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