Несмотря на то, что Суджа находится в тылу, россияне стирают ее с лица земли: бомбят управляемыми авиационными бомбами, обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе, уничтожая своих сограждан.

РФ масштабно обстреливает Сужу

30 августа российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе.

Из около 5 тысяч местных в городе осталось около двухсот гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные.

Судья

Подавляющее большинство останцов — люди пенсионного возраста. Как один, они говорят по-русски, что «власть ни о чем не предупреждала: нас здесь бросили, и по всему».

На днях представители новой украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде. Поделиться

Ранее благодаря нашим военным данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями.

Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные: на стабпунктах, в «кейсеваках» и повсюду, где ранены и больны.

РФ бомбит Белгородщину

11 и 12 июня в Белгородской области нашли как минимум еще 5 авиабомб.

Об этом сообщают РосСМИ.

ФАБы нашли в селе Неклюдово, поселке Батрацкая Дача, селе Новостройка, в районе поселка Ленинское и в селе Цепляево-второе. В Новостройке Корочанского района эвакуировали жителей улицы Охотничья. Во всех пяти случаях никто не пострадал.