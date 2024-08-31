Армія РФ масовано бомбить та обстрілює російську Суджу — фото

Попри те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами, обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе та знищують своїх співгромадян.

РФ масштабно обстрілює Суджу

30 серпня російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинках у приватному секторі.

З близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.

Суджа

Переважна більшість залишенців — люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що «влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому».

Днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. Поширити

Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями.

Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у «кейсеваках» і всюди, де є поранені та хворі.

РФ бомбить Бєлгородщину

11 та 12 червня на Бєлгородщині знайшли як мінімум ще 5 авіабомб.

Про це повідомляють росЗМІ.

ФАБи знайшли у селі Неклюдове, селищі Батрацька Дача, селі Новобудівка, в районі селища Ленінське та в селі Цепляєво-друге. У Новобудівці Корочанського району евакуювали мешканців вулиці Мисливська. У всіх п'яти випадках ніхто не постраждав.