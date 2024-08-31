Попри те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами, обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе та знищують своїх співгромадян.
Головні тези:
- РФ атакує власні міста, здійснюючи бомбардування та обстріли.
- Українські військові надають допомогу цивільним жителям Суджі, забезпечуючи водопостачання та медичну допомогу.
- Російська влада намагається замовчувати факти бомбардувань та обстрілів РФ власних територій.
РФ масштабно обстрілює Суджу
30 серпня російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинках у приватному секторі.
З близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.
Переважна більшість залишенців — люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що «влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому».
Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями.
Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у «кейсеваках» і всюди, де є поранені та хворі.
РФ бомбить Бєлгородщину
11 та 12 червня на Бєлгородщині знайшли як мінімум ще 5 авіабомб.
Про це повідомляють росЗМІ.
ФАБи знайшли у селі Неклюдове, селищі Батрацька Дача, селі Новобудівка, в районі селища Ленінське та в селі Цепляєво-друге. У Новобудівці Корочанського району евакуювали мешканців вулиці Мисливська. У всіх п'яти випадках ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 4 травня російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500, внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено. Влада причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською.
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