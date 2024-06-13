Російська авіація знову "випадково" бомбила Бєлгородщину

5 російських ФАБів було знайдено на території Бєлгородської області за останні два дні.
Головні тези:
- Протягом останніх 4 місяців російська авіація випадково обстрілювала Бєлгородську область та окуповані території більше ніж 90 разів.
- Стало відомо про 5 нових випадків знаходження авіабомб на території Бєлгородської області.
- Раніше від російської авіабомби ФАБ-500 на Бєлгород було поранень 7 людей та пошкоджені житлові будівлі та автомобілі.
- Влада приховала причину скиду бомби та пошкодження на Бєлгородщині.
- Понад 40 авіабомб, що були скинуті на територію “ДНР”, не можуть бути розміновані.
РФ бомбить Бєлгородщину
11 та 12 червня на Бєлгородщині знайшли як мінімум ще 5 авіабомб.
Про це повідомляють росЗМІ.
ФАБи знайшли у селі Неклюдове, селищі Батрацька Дача, селі Новобудівка, в районі селища Ленінське та в селі Цепляєво-друге. У Новобудівці Корочанського району евакуювали мешканців вулиці Мисливська. У всіх п'яти випадках ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 4 травня російський літак скинув на Білгород ФАБ-500, внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено. Влада причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською.
Таким чином, як мінімум 93 рази російські ВКС “випадково” бомбардували Білгородську область і окуповані території за останні 4 місяці. Ще майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в «ДНР».
Росія бомбить Курщину
Олексій Барановський заперечив меседж Путіна про те, що бійці лише вбивають мирне населення, та нагадав про дію гуманітарних коридорів і шляхів евакуації, закликаючи людей їхати з небезпечних місць.
В ефірі телемарафону він заявив, що у Курській та Бєлгородській областях сьогодні точаться справді суворі сутички.
Він зауважив, що всі ці обстріли припадають на житлові забудови.
За нашими даними є потерпілі серед мирних мешканців. Глушково — це на північний схід від Тьоткіно — там лікарня переповнена потерпілими мирними жителями, строковиками.
Барановський нагадав, що і РДК, і Легіон "Свобода Росії", і Сибірський батальйон оголосили гуманітарні коридори, щоб цивільні місцеві не потерпали. Бо регулярна російська армія традиційно намагається прикритися цивільним населенням, цього разу вже своїм.
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