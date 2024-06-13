Російська авіація знову "випадково" бомбила Бєлгородщину
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Російська авіація знову "випадково" бомбила Бєлгородщину

ФАБ
Джерело:  online.ua

5 російських ФАБів було знайдено на території Бєлгородської області за останні два дні.

Головні тези:

  • Протягом останніх 4 місяців російська авіація випадково обстрілювала Бєлгородську область та окуповані території більше ніж 90 разів.
  • Стало відомо про 5 нових випадків знаходження авіабомб на території Бєлгородської області.
  • Раніше від російської авіабомби ФАБ-500 на Бєлгород було поранень 7 людей та пошкоджені житлові будівлі та автомобілі.
  • Влада приховала причину скиду бомби та пошкодження на Бєлгородщині.
  • Понад 40 авіабомб, що були скинуті на територію “ДНР”, не можуть бути розміновані.

РФ бомбить Бєлгородщину

11 та 12 червня на Бєлгородщині знайшли як мінімум ще 5 авіабомб.

Про це повідомляють росЗМІ.

ФАБи знайшли у селі Неклюдове, селищі Батрацька Дача, селі Новобудівка, в районі селища Ленінське та в селі Цепляєво-друге. У Новобудівці Корочанського району евакуювали мешканців вулиці Мисливська. У всіх п'яти випадках ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 4 травня російський літак скинув на Білгород ФАБ-500, внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено. Влада причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською.

Таким чином, як мінімум 93 рази російські ВКС “випадково” бомбардували Білгородську область і окуповані території за останні 4 місяці. Ще майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в «ДНР».

Росія бомбить Курщину

Олексій Барановський заперечив меседж Путіна про те, що бійці лише вбивають мирне населення, та нагадав про дію гуманітарних коридорів і шляхів евакуації, закликаючи людей їхати з небезпечних місць.

В ефірі телемарафону він заявив, що у Курській та Бєлгородській областях сьогодні точаться справді суворі сутички.

Російська армія оговталась після перших ударів, перших днів нашої появи, що було для них несподіванкою. У Курській області застосовують проти нас практично весь арсенал російської армії — міномети, артилерію, навіть декілька літаків було. Вони так само як і Україну тепер бомблять Курщину. Думають, що наші штурмові загони на якійсь вулиці й насипають туди з усіх типів зброї.

Він зауважив, що всі ці обстріли припадають на житлові забудови.

За нашими даними є потерпілі серед мирних мешканців. Глушково — це на північний схід від Тьоткіно — там лікарня переповнена потерпілими мирними жителями, строковиками.

Барановський нагадав, що і РДК, і Легіон "Свобода Росії", і Сибірський батальйон оголосили гуманітарні коридори, щоб цивільні місцеві не потерпали. Бо регулярна російська армія традиційно намагається прикритися цивільним населенням, цього разу вже своїм.

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