5 российских ФАБов были найдены на территории Белгородской области за последние два дня.
Главные тезисы
- Российская авиация совершила более 90 случайных обстрелов по Белгородской области и оккупированных территорий Украины за последние 4 месяца.
- 5 новых случаев нахождения авиабомб на Белгородщине за последние два дня вызывают опасения среди местных жителей.
- Власти РФ скрывают причины сбросов бомб и повреждений на территории Белгородщины, что вызывает недовольство и требует объективного расследования.
- Эксперты обеспокоены количеством неразминированных авиабомб на оккупированных территориях так называемой “ДНР".
- Местные активисты и политики призывают к гуманитарной эвакуации гражданских жителей из опасных районов и обеспечению безопасности населения в условиях конфликта.
РФ бомбит Белгородщину
11 и 12 июня в Белгородской области нашли как минимум еще 5 авиабомб.
Об этом сообщают росСМИ.
ФАБы нашли в селе Неклюдово, поселке Батрацкая Дача, селе Новостройка, в районе поселка Ленинское и в селе Цепляево-второе. В Новостройке Корочанского района эвакуировали жителей улицы Охотничья. Во всех пяти случаях никто не пострадал.
Напомним, 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была на русском.
Таким образом, как минимум 93 раза российские ВКС "случайно" бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца. Еще почти четыре десятка упавших авиабомб не могут разминировать в «ДНР».
Россия бомбит Курщину
Алексей Барановский возразил месседж Путина о том, что бойцы только убивают мирное население и напомнил о действии гуманитарных коридоров и путей эвакуации, призывая людей ехать с опасных мест.
В эфире телемарафона он заявил, что в Курской и Белгородской областях сегодня идут действительно суровые стычки.
Он отметил, что все эти обстрелы приходятся на жилые застройки.
По нашим данным, есть пострадавшие среди мирных жителей. Глушково — это северо-восточнее Теткино — там больница переполнена пострадавшими мирными жителями, срочниками.
Барановский напомнил, что и РДК, и Легион "Свобода России", и Сибирский батальон объявили гуманитарные коридоры, чтобы гражданские местные жители не страдали. Ибо регулярная русская армия традиционно пытается прикрыться гражданским населением, на этот раз уже своим.
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