Российская авиация снова "случайно" бомбила Белгородщину
Категория
Мир
Дата публикации

Российская авиация снова "случайно" бомбила Белгородщину

ФАБ
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Источник:  online.ua

5 российских ФАБов были найдены на территории Белгородской области за последние два дня.

Главные тезисы

  • Российская авиация совершила более 90 случайных обстрелов по Белгородской области и оккупированных территорий Украины за последние 4 месяца.
  • 5 новых случаев нахождения авиабомб на Белгородщине за последние два дня вызывают опасения среди местных жителей.
  • Власти РФ скрывают причины сбросов бомб и повреждений на территории Белгородщины, что вызывает недовольство и требует объективного расследования.
  • Эксперты обеспокоены количеством неразминированных авиабомб на оккупированных территориях так называемой “ДНР".
  • Местные активисты и политики призывают к гуманитарной эвакуации гражданских жителей из опасных районов и обеспечению безопасности населения в условиях конфликта.

РФ бомбит Белгородщину

11 и 12 июня в Белгородской области нашли как минимум еще 5 авиабомб.

Об этом сообщают росСМИ.

ФАБы нашли в селе Неклюдово, поселке Батрацкая Дача, селе Новостройка, в районе поселка Ленинское и в селе Цепляево-второе. В Новостройке Корочанского района эвакуировали жителей улицы Охотничья. Во всех пяти случаях никто не пострадал.

Напомним, 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была на русском.

Таким образом, как минимум 93 раза российские ВКС "случайно" бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца. Еще почти четыре десятка упавших авиабомб не могут разминировать в «ДНР».

Россия бомбит Курщину

Алексей Барановский возразил месседж Путина о том, что бойцы только убивают мирное население и напомнил о действии гуманитарных коридоров и путей эвакуации, призывая людей ехать с опасных мест.

В эфире телемарафона он заявил, что в Курской и Белгородской областях сегодня идут действительно суровые стычки.

Русская армия пришла в себя после первых ударов, первых дней нашего появления, что было для них неожиданностью. В Курской области применяют против нас практически весь арсенал российской армии — минометы, артиллерию, даже несколько самолетов было. Они так же, как и Украину, теперь бомбят Курщину. Думают, что наши штурмовые отряды на какой-нибудь улице и насыпают туда из всех типов оружия.

Он отметил, что все эти обстрелы приходятся на жилые застройки.

По нашим данным, есть пострадавшие среди мирных жителей. Глушково — это северо-восточнее Теткино — там больница переполнена пострадавшими мирными жителями, срочниками.

Барановский напомнил, что и РДК, и Легион "Свобода России", и Сибирский батальон объявили гуманитарные коридоры, чтобы гражданские местные жители не страдали. Ибо регулярная русская армия традиционно пытается прикрыться гражданским населением, на этот раз уже своим.

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