Російська авіація скидає бомби на свої міста. Британська розвідка пояснила мету

За останній місяць почастішали випадки, коли російська авіація скидає бомби на своїй території. Це демонструє ступінь втоми персоналу та недостатню підготовку.
Британська розвідка пояснила, чому авіація РФ скидає бомби на свої міста
Як зазначається у зведенні, російський незалежний канал новин Telegram Astra повідомив 27 січня, що російські літаки випадково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах у Білгородській області.
Перший боєприпас впав на ферму у Постникові, а другий — на міській вулиці у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 осіб у радіусі 500 метрів.
За даними британської розвідки, це четверте випадкове скидання російських авіаційних боєприпасів на своїй території цього місяця. Найраніший випадок стався у Білгороді 20 квітня 2023 року.
Що відомо про бомбардування російською авіацією
Нагадаємо, 2 січня, у Петропавлівці Воронезької області пролунали вибухи, якими знесло половину вулиці. У Москві заявили, що у російського літака, який пролітав над Воронезькою областю, "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".
А 27 січня російські літаки знову впустили дві авіабомби ФАБ-250 у Білгородській області Російської Федерації.
Крім того, 21 січня одна з авіабомб впала в районі хутора Іонівка внаслідок чого було пошкоджено місцеву греблю
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