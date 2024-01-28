Стрімке збільшення нападів на військкомати в Росії — розвідники назвали причину

На переконання британської розвідки, різке збільшення кількості нападів на військкомати і подібні установи в Росії вказує на ріст недовіри населення до обіцянки диктатора Володимира Путіна не проводити нову хвилю мобілізації.

Росіяни дедалі частіше атакують військкомати

Влада РФ заявляють про 220 атак на пов’язані з набором до війська інституції з початку вторгнення РФ в Україну.

Однак, що важливо розуміти, опозиційні журналісти пишуть про 113 атак тільки від 26 липня 2023 року.

Взяті разом ці цифри свідчать про подвоєння підпалів військкоматів в останні 6 місяців, – наголошують британські розвідники.

За словами очільників Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна, виконавці нападів діяли від імені “західних посадовців”.

Однак збільшення числа атак дуже ймовірне через дедалі більше почуття невдоволення війною серед російського населення, а особливо тих, хто може бути мобілізований щойно оголосять про другу хвилю мобілізації, – наголошує Міноборони Великої Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qGbp069iNE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 28, 2024

Окрім того, наголошується, що частину виконавців цих атак звинуватили в тероризмі і зраді.

Британські розвідники звертають увагу на те, що нова мобілізація буде суперечити обіцянці російського диктатора Володимира Путіна від 14 грудня 2023 року, про те, що нової хвилі не буде.

Різке збільшення нападів на військкомати з високою ймовірністю свідчать про брак довіри російського населення до цих обіцянок глави Кремля.

Путін готується до можливого нападу на НАТО

Американські аналітики дійшли висновку, що диктатор Володимир Путін продовжує використовувати концепцію "співвітчизників за кордоном", щоб виправдати свою майбутню агресію проти країн НАТО.

Кремль, можливо, вирішив, що простий наратив про те, що Росія та інші держави борються з геополітичною нацистською силою, є більш ефективною наративною лінією, ніж спроба Путіна апелювати до російських громадян і російськомовних на території колишнього Радянського Союзу і Російської імперії з ідеологією "Русского мира”. Поширити

Що важливо розуміти, дедалі більше Путін почав говорити про країни Балтії