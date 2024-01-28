Резкое увеличение атак на военкоматы в России — разведчики назвали причину

По мнению британской разведки, резкое увеличение количества нападений на военкоматы и подобные учреждения в России указывает на рост недоверия населения к обещанию диктатора Владимира Путина не проводить новую волну мобилизации.

Россияне все чаще атакуют военкоматы

Власти РФ сообщают о 220 атак на связанные с набором в войска институции с начала вторжения РФ в Украину. Однако, что важно понимать, оппозиционные журналисты заявляют о 113 атаках только от 26 июля 2023 года.

Взятые вместе эти цифры свидетельствуют о удвоении поджогов военкоматов в последние 6 месяцев, – отмечают британские разведчики. Поделиться

По словам руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, исполнители нападений действовали от имени "западных должностных лиц".

Однако увеличение числа атак очень вероятно происходит из-за все большего чувства недовольства войной среди российского населения, а особенно тех, кто может быть мобилизован, как только объявят о второй волне мобилизации, – отмечает Минобороны Великобритании. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qGbp069iNE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 28, 2024

Кроме того, сообщается, что часть исполнителей этих атак обвинили в терроризме и предательстве.

Британские разведчики обращают внимание на то, что новая мобилизация будет противоречить обещанию российского диктатора Владимира Путина от 14 декабря 2023 года о том, что новой волны не будет.

Резкое увеличение нападений на военкоматы с высокой вероятностью свидетельствуют о нехватке доверия русского населения к этим обещаниям главы Кремля.

Путин готовится к возможному нападению на НАТО

Американские аналитики пришли к выводу, что диктатор Владимир Путин продолжает использовать концепцию "соотечественников за границей", чтобы оправдать свою предстоящую агрессию против стран НАТО.

Кремль, возможно, решил, что простой нарратив о том, что Россия и другие государства борются с геополитической нацистской силой, является более эффективной нарративной линией, чем попытка Путина апеллировать к русским гражданам и русскоязычным на территории бывшего Советского Союза и Российской империи с идеологией “Русского мира”. Поделиться

Что важно понимать, все больше Путин начал говорить о странах Балтии.