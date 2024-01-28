Резкое увеличение атак на военкоматы в России — разведчики назвали причину

По мнению британской разведки, резкое увеличение количества нападений на военкоматы и подобные учреждения в России указывает на рост недоверия населения к обещанию диктатора Владимира Путина не проводить новую волну мобилизации.
Россияне все чаще атакуют военкоматы
Власти РФ сообщают о 220 атак на связанные с набором в войска институции с начала вторжения РФ в Украину. Однако, что важно понимать, оппозиционные журналисты заявляют о 113 атаках только от 26 июля 2023 года.
По словам руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, исполнители нападений действовали от имени "западных должностных лиц".
Кроме того, сообщается, что часть исполнителей этих атак обвинили в терроризме и предательстве.
Британские разведчики обращают внимание на то, что новая мобилизация будет противоречить обещанию российского диктатора Владимира Путина от 14 декабря 2023 года о том, что новой волны не будет.
Резкое увеличение нападений на военкоматы с высокой вероятностью свидетельствуют о нехватке доверия русского населения к этим обещаниям главы Кремля.
Путин готовится к возможному нападению на НАТО
Американские аналитики пришли к выводу, что диктатор Владимир Путин продолжает использовать концепцию "соотечественников за границей", чтобы оправдать свою предстоящую агрессию против стран НАТО.
Что важно понимать, все больше Путин начал говорить о странах Балтии.
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