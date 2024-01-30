Российская авиация сбрасывает бомбы на свои города. Британская разведка объяснила цель
Категория
Мир
Дата публикации

Российская авиация сбрасывает бомбы на свои города. Британская разведка объяснила цель

Минобороны Британии
Самолет
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За последний месяц участились случаи, когда российская авиация сбрасывает бомбы на своей территории. Это показывает степень усталости персонала и недостаточную подготовку.

Британская разведка объяснила, почему авиация РФ сбрасывает бомбы на свои города

Как отмечается в сводке, российский независимый новостной канал Telegram Astra сообщил 27 января, что российские самолеты случайно выпустили два неуправляемых боеприпаса ФАБ-250 по двум российским селам в Белгородской области.

Первый боеприпас упал на ферму в Постникове, а второй — на городской улице в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации 150 человек в радиусе 500 метров.

По данным британской разведки, это четвертый случайный сброс российских авиационных боеприпасов на своей территории в этом месяце. Самый ранний случай произошел в Белгороде 20 апреля 2023 года.

Невозможно подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохих процедур при вооружении самолета перед вылетом или неправильных действий экипажа во время миссий. Вероятно, это комбинация того и другого. Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует усталость воздушного и наземного персонала на линии фронта в России, а также свидетельствует о недостаточной подготовке, — отмечают в Минобороны Британии.

Что известно о бомбардировках российской авиацией

Напомним, 2 января, в Петропавловке Воронежской области прогремели взрывы, которыми снесло половину улицы. В Москве заявили, что у российского самолета, пролетавшего над Воронежской областью, "произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса".

А 27 января российские самолеты снова впустили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области Российской Федерации.

Кроме того, 21 января одна из авиабомб упала в районе хутора Ионовка в результате чего была повреждена местная плотина.

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