Авиация ВСУ использует высокоточные бомбы для поражения армии РФ на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация ВСУ использует высокоточные бомбы для поражения армии РФ на Курщине — видео

Николай Олещук
Самолет
Читати українською

После объявленной российскими властями эвакуации гражданских из приграничья Курской области армия РФ активно занимает гражданские объекты в селах региона. Воздушные силы ВСУ филигранно точно бьют по врагу.

Главные тезисы

  • Тактическая авиация ВСУ активно использует высокоточные бомбы для поражения армии РФ на Курщине.
  • Украинские военные отмечают высокую результативность ударов и точность при нанесении ударов по позициям оккупантов.
  • Авиация ВСУ ежедневно проводит успешные удары по вражеским объектам на Курском направлении.

Авиация ВСУ уничтожает вражеские цели на Курщине

Тактическая авиация ВСУ использует на Курщине для поражения врага высокоточные бомбы.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, после объявленной российскими властями эвакуации гражданского населения из приграничья Курской области, для ведения оборонных действий враг активно занимает гражданские объекты населенных пунктов.

Мы все видим, все знаем. Наши высокоточные бомбы достанут вас всюду! Благодарю пилотов тактической авиации Воздушных Сил за результативные удары по местам сосредоточения противника, технике и позициям оккупантов.

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными силами ВСУ

Олещук показал видео уничтожения цели на Курщине авиабомбой AASM Hammer

Авиация Воздушных Сил ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

На видео украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer. Спасибо за работу! Итого — к победе!

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Командующий ПС ВСУ Олещук официально подтвердил сбитие российского самолета А-50
Николай Олещук
Самолет А-50
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Олещук показал боевую работу Воздушных сил на юге Украины — видео
Николай Олещук
Мобильная группа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская авиация показала уничтожение еще одного моста РФ на Курщине — видео
Николай Олещук
Украинская авиация показала уничтожение еще одного моста РФ на Курщине — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?