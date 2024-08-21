Авиация ВСУ использует высокоточные бомбы для поражения армии РФ на Курщине — видео

После объявленной российскими властями эвакуации гражданских из приграничья Курской области армия РФ активно занимает гражданские объекты в селах региона. Воздушные силы ВСУ филигранно точно бьют по врагу.
Главные тезисы
- Тактическая авиация ВСУ активно использует высокоточные бомбы для поражения армии РФ на Курщине.
- Украинские военные отмечают высокую результативность ударов и точность при нанесении ударов по позициям оккупантов.
- Авиация ВСУ ежедневно проводит успешные удары по вражеским объектам на Курском направлении.
Авиация ВСУ уничтожает вражеские цели на Курщине
Тактическая авиация ВСУ использует на Курщине для поражения врага высокоточные бомбы.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его словам, после объявленной российскими властями эвакуации гражданского населения из приграничья Курской области, для ведения оборонных действий враг активно занимает гражданские объекты населенных пунктов.
Олещук показал видео уничтожения цели на Курщине авиабомбой AASM Hammer
Авиация Воздушных Сил ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
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