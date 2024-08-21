Авіація ЗСУ використовує високоточні бомби для ураження армії РФ на Курщині — відео

Після оголошеної російською владою евакуації цивільних з прикордоння Курської області армія РФ активно займає цивільні об’єкти у селах регіону. Повітряні сили ЗСУ філігранно точно б'ють по ворогу.
Головні тези:
- Тактична авіація ЗСУ веде оборонні дії на Курщині з використанням високоточних бомб для ураження цілей армії РФ.
- Українські військові відзначають результативність ударів та точність при завданні ударів по позиціях окупантів на Курщині.
- Авіація Повітряних Сил щодня уражає об’єкти противника на Курському напрямку.
Авіація ЗСУ знищує ворожі цілі на Курщині
Тактична авіація ЗСУ використовує на Курщині для ураження ворога високоточні бомби.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, після оголошеної російською владою евакуації цивільного населення з прикордоння Курської області, для ведення оборонних дій ворог активно займає цивільні об’єкти населених пунктів.
Олещук показав відео знищення цілі на Курщині авіабомбою AASM Hammer
Авіація Повітряних Сил щодня завдає ударів по об’єктах противника на Курському напрямку.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
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