Олещук показав бойову роботу Повітряних сил на півдні України — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Олещук показав бойову роботу Повітряних сил на півдні України — відео

Микола Олещук
Мобільна група

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав кадри бойової роботи зенітних розрахунків по російських безпілотниках на півдні України.

Олещук показав ефектне відео роботи українських зенітників

На ньому бійці ПС ЗСУ збивають російські дрони на півдні України.

Продовжуємо знищувати ворожі БпЛА на півдні країни. Бойова робота ведеться і вдень, і вночі. Невпинно. Тримаймо небо! Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ

На відео зафіксовано нічне відпрацювання по "Шахеду" та кадри бойової роботи по розвідувальному безпілотнику ворога "Орлан-10", яка велася 8 квітня.

Саме 8 квітня протиповітряна оборона збила два російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10" в Одеській області.

У ПС доповіли про нічну атаку РФ на Україну

Російська армія для атаки на Україну в ніч проти 8 квітня застосувала 24 дрони-камікадзе типу "Шахед", а також ракету Х-59. Сили ППО знищили понад половину дронів та одну ракету.

Як розповіли в ПС, авіаційну ракету Х-59 росіяни запустили із повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

А "Шахеди" противник запускав із мису Чауда в Криму, районів російських Курська та Єйська.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

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