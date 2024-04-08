Олещук показал боевую работу Воздушных сил на юге Украины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Олещук показал боевую работу Воздушных сил на юге Украины — видео

Николай Олещук
Мобильная группа
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Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал кадры боевой работы зенитных расчетов по российским беспилотникам на юге Украины.

Олещук показал эффектное видео работы украинских зенитчиков

На нем бойцы ПС ВСУ сбивают российские дроны на юге Украины.

Продолжаем уничтожать вражеские БПЛА на юге страны. Боевая работа ведется и днем и ночью. Непрерывно. Держим небо! Итого — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными силами ВСУ

На видео зафиксирована ночная отработка по "Шахеду" и кадры боевой работы по разведывательному беспилотнику врага "Орлан-10", которая велась 8 апреля.

Именно 8 апреля противовоздушная оборона сбила два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10" в Одесской области.

В ПС доложили о ночной атаке РФ на Украину

Российская армия для атаки на Украину в ночь на 8 апреля применила 24 дрона-камикадзе типа "Шахед", а также ракету Х-59. Силы ПВО уничтожили более половины дронов и одну ракету.

Как рассказали в ПС, авиационную ракету Х-59 россияне запустили из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

А "Шахеды" противник запускал из мыса Чауда в Крыму, районов российских Курска и Ейска.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

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