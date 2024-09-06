Авіація РФ скинула три КАБи на Сумщину ― є загибла та поранені

Вдень 6 вересня російська авіація скинула три керовані авіабомби (КАБ) на селище Краснопілля Сумського району. Вони впали на цивільну інфраструктуру, через що загинула 66-річна жінка і ще четверо людей отримали поранення.

Авіація РФ скинула три КАБи на Краснопілля Сумської області

Авіабомби скинули на будинки приблизно о 15:00. Під ударом опинились будинки звичайних українців.

За даними слідства, 6 вересня 2024 року близько 15:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району. Поширити

Через авіаційний обстріл загинула 66-річна жінка. В момент удару вона знаходилася у власному будинку.

Четверо людей отримали поранення. Серед них підліток ― 15-річна дівчина.

У результаті обстрілу пошкоджено 15 приватних будинків.

Сумська обласна прокуратура проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Ситуація у Сумській області

На території прикордонної області не ведуться бойові дії. Проте російська авіація регулярно обстрілює населені пункти авіабомбами.

На кордоні з Сумською областю часто фіксують роботу ворожих диверсійних груп.

Росія планувала наступ на Сумщину. Україна зірвала ці плани, розпочавши операцію Сил оборони у Курській області.