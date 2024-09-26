Армія РФ атакувала дронами залізничний вокзал на Сумщині — є поранені

26 вересня росіяни направили FPV-дрони на залізничний вокзал у місті Дружба Шосткинського району на Сумщині. Внаслідок скидання боєприпасів з БпЛА поранено троє людей.

Російські війська атакували дронами вокзал на Сумщині

За даними слідства, 26 вересня 2024 року близько 13:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили обстріл з використанням FPV-дронів залізничної станції в м. Дружба Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога отримали поранення троє працівників залізничного вокзалу.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Як зазначається, за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

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