Преступная армия РФ сбросила на Харьков авиабомбы КАБ. Уже известно о разрушениях и большом количестве пострадавших, а также погибших в результате вражеской атаки.
Главные тезисы
- Армия РФ сбросила авиабомбы на Харьков, спровоцировав гибель и ранения мирных жителей.
- Погибли не менее 3 человек, еще 15 получили ранения в результате нападения российских военных.
- В результате ударов РФ по жилым кварталам Харькова нанесены серьезные разрушения, требуется гуманитарная помощь.
- Местные службы активно работают над оказанием помощи пострадавшим и ликвидацией последствий вражеской атаки.
- Информация о пострадавших и разрушениях собирается, но уже видны масштабы гуманитарной катастрофы, вызванной действиями враждебной армии.
Что известно о последствиях очередной атаки российских окупантов на Харьков
По его словам, две авиабомбы российских окупантов попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.
По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, известно о по меньшей мере пятерых пострадавших в результате атаки российских военных преступников.
Впоследствии руководитель ОВА сообщил, что в результате атаки российских оккупантов погибли по меньшей мере 3 человека, 15 получили ранения.
Что известно о последствиях предварительных атак армии РФ по Харькову
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате удара преступной армии РФ по городу вечером 21 сентября было существенно повреждено 18 жилых многоэтажных домов. Два человека из числа пострадавших оказались в тяжелом состоянии.
Терехов отметил, что одна из многоэтажек во время вражеской атаки получила очень серьезные повреждения, что привело к смещению самой конструкции здания.
Мэр города подчеркнул, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки все еще продолжаются.
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