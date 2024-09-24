Армия РФ атаковала Харьков. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Харьков. Есть погибшие и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Армия РФ атаковала Харьков
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Преступная армия РФ сбросила на Харьков авиабомбы КАБ. Уже известно о разрушениях и большом количестве пострадавших, а также погибших в результате вражеской атаки.

Главные тезисы

  • Армия РФ сбросила авиабомбы на Харьков, спровоцировав гибель и ранения мирных жителей.
  • Погибли не менее 3 человек, еще 15 получили ранения в результате нападения российских военных.
  • В результате ударов РФ по жилым кварталам Харькова нанесены серьезные разрушения, требуется гуманитарная помощь.
  • Местные службы активно работают над оказанием помощи пострадавшим и ликвидацией последствий вражеской атаки.
  • Информация о пострадавших и разрушениях собирается, но уже видны масштабы гуманитарной катастрофы, вызванной действиями враждебной армии.

Что известно о последствиях очередной атаки российских окупантов на Харьков

В настоящее время удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города, — сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, две авиабомбы российских окупантов попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, известно о по меньшей мере пятерых пострадавших в результате атаки российских военных преступников.

Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек — прямое попадание, — подчеркнул Синегубов.

Впоследствии руководитель ОВА сообщил, что в результате атаки российских оккупантов погибли по меньшей мере 3 человека, 15 получили ранения.

Что известно о последствиях предварительных атак армии РФ по Харькову

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате удара преступной армии РФ по городу вечером 21 сентября было существенно повреждено 18 жилых многоэтажных домов. Два человека из числа пострадавших оказались в тяжелом состоянии.

Терехов отметил, что одна из многоэтажек во время вражеской атаки получила очень серьезные повреждения, что привело к смещению самой конструкции здания.

Мэр города подчеркнул, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки все еще продолжаются.

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