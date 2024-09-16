Армия РФ обстреляла Купянский район Харьковщины — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Купянский район Харьковщины — есть пострадавшие

Полиция Харьковской области
Купянщина
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Российские оккупанты 16 сентября обстреляли село в Купянском районе Харьковской области, есть пострадавшие.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла село в Купянском районе Харьковщины, в результате чего сгорел дом и были ранены 3 человека, включая пожилого мужчину и двух женщин.
  • Начато уголовное производство по факту агрессии российских войск в Купянском районе.
  • Российские оккупанты применили оружие против гражданских объектов, что привело к повреждению частных домов.

Россия атаковала село на Харьковщине

16 сентября около 10:30 военные РФ совершили обстрел села Петропавловка Купянского района.

В результате вражеского удара сгорел дом. Получили взрывные ранения 77-летний мужчина и две женщины 76 и 50 лет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Купянского райотдела полиции, криминалисты и взрывотехники.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В Купянске от авиаудара РФ пострадал 21 человек

Число раненых в результате авиационного удара российских войск по Купянску Харьковской области 28 августа возросло до 21 человека, среди них 10 полицейских.

21 человек, из них 10 полицейских травмированы в результате вчерашнего авиаудара по городу Купянск.

Россияне ударили ФАБ-500 с модулем УМПК по центру города. Повреждены 43 многоэтажных и частных дома, гражданские автомобили. Также повреждены служебные автомобили.

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