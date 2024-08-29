Авиаудар РФ по Купянску. Количество пострадавших снова стремительно возросло

Число раненых в результате авиационного удара российских войск по Купянску Харьковской области 28 августа возросло до 21 человека, среди них 10 полицейских.
Главные тезисы
- Количество раненых в результате авиационного удара РФ по Купянску возросло до 21 человека, в том числе 10 полицейских.
- Авиационный удар российских войск привел к повреждению 43 домов, гражданских автомобилей и другой инфраструктуры города.
- Число пострадавших от авиаудара РФ по Купянску стремительно возросло: сначала было известно о трех раненых, затем их число возросло до 21 человека.
- Повреждено 898 окон в жилых домах и другие объекты инфраструктуры. Ликвидация последствий обстрела продолжается.
- Среди пострадавших от авиаудара в Купянске 10 полицейских.
В Купянске от авиаудара РФ пострадал 21 человек
21 человек, из них 10 полицейских травмированы в результате вчерашнего авиаудара по городу Купянск.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
Число пострадавших от авиаудара РФ по Купянску стремительно возросло
Сначала было известно о трех раненых.
Позже руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавших уже восемь.
В 18:50 до 11 увеличилось количество раненых из-за авиаудара РФ по Купянску, среди них — двое полицейских, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
В 19.02 Синегубов уточнил, что ранены уже 12 человек. В результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда.
По состоянию на 19:05 количество пострадавших возросло до 14 человек, в том числе трое полицейских.
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