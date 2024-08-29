Авиаудар РФ по Купянску. Количество пострадавших снова стремительно возросло

Число раненых в результате авиационного удара российских войск по Купянску Харьковской области 28 августа возросло до 21 человека, среди них 10 полицейских.

В Купянске от авиаудара РФ пострадал 21 человек

21 человек, из них 10 полицейских травмированы в результате вчерашнего авиаудара по городу Купянск.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Купянск

Россияне ударили ФАБ-500 с модулем УМПК по центру города. Повреждены 43 многоэтажных и частных дома, гражданские автомобили. Также повреждены служебные автомобили. Поделиться

Число пострадавших от авиаудара РФ по Купянску стремительно возросло

Сначала было известно о трех раненых.

Позже руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавших уже восемь.

В 18:50 до 11 увеличилось количество раненых из-за авиаудара РФ по Купянску, среди них — двое полицейских, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

В 19.02 Синегубов уточнил, что ранены уже 12 человек. В результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда.

Повреждены другие админздания, магазины, другая гражданская инфраструктура. Осмотр мест попадания и ликвидации последствий продолжается. Поделиться