Авиаудар РФ по Купянску. Количество пострадавших снова стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар РФ по Купянску. Количество пострадавших снова стремительно возросло

МВД Украины
Купянск
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Число раненых в результате авиационного удара российских войск по Купянску Харьковской области 28 августа возросло до 21 человека, среди них 10 полицейских.

Главные тезисы

  • Количество раненых в результате авиационного удара РФ по Купянску возросло до 21 человека, в том числе 10 полицейских.
  • Авиационный удар российских войск привел к повреждению 43 домов, гражданских автомобилей и другой инфраструктуры города.
  • Число пострадавших от авиаудара РФ по Купянску стремительно возросло: сначала было известно о трех раненых, затем их число возросло до 21 человека.
  • Повреждено 898 окон в жилых домах и другие объекты инфраструктуры. Ликвидация последствий обстрела продолжается.
  • Среди пострадавших от авиаудара в Купянске 10 полицейских. 

В Купянске от авиаудара РФ пострадал 21 человек

21 человек, из них 10 полицейских травмированы в результате вчерашнего авиаудара по городу Купянск.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Купянск

Россияне ударили ФАБ-500 с модулем УМПК по центру города. Повреждены 43 многоэтажных и частных дома, гражданские автомобили. Также повреждены служебные автомобили.

Число пострадавших от авиаудара РФ по Купянску стремительно возросло

Сначала было известно о трех раненых.

Позже руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавших уже восемь.

В 18:50 до 11 увеличилось количество раненых из-за авиаудара РФ по Купянску, среди них — двое полицейских, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

В 19.02 Синегубов уточнил, что ранены уже 12 человек. В результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда.

Повреждены другие админздания, магазины, другая гражданская инфраструктура. Осмотр мест попадания и ликвидации последствий продолжается.

По состоянию на 19:05 количество пострадавших возросло до 14 человек, в том числе трое полицейских.

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