Авиаудар РФ по Купянску. Число пострадавших стремительно возросло

Около 16:00 28 августа российская армия ударила по Купянску управляемой авиабомбой. Попадание пришлось по админзданию в центре города. Ранения получили по меньшей мере 12 человек.

Число пострадавших от авиаудара РФ по Купянску стремительно возросло

Сначала было известно о трех раненых.

Позже руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавших уже восемь.

В 18:50 до 11 увеличилось количество раненых из-за авиаудара РФ по Купянску, среди них — двое полицейских, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Купянск после авиаудара РФ

По предварительным данным, россияне нанесли удар по городу ФАБ-500 с УМПК.

Повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры. Поделиться

В 19.02 Синегубов уточнил, что ранены уже 12 человек. В результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда.

Повреждены другие админздания, магазины, другая гражданская инфраструктура. Осмотр мест попадания и ликвидации последствий продолжается.

По состоянию на 19:05 количество пострадавших возросло до 14 человек, в их числе трое полицейских.

Российская армия бомбила Купянск

28 августа российские террористы бомбили центр города Купянск Харьковской области. По состоянию на 16.44 известно о раненых и разрушениях здания.

Оккупанты ударили КАБом по центральной части Купянска. Поделиться

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.