Авиаудар РФ по Купянску. Число пострадавших стремительно возросло

Около 16:00 28 августа российская армия ударила по Купянску управляемой авиабомбой. Попадание пришлось по админзданию в центре города. Ранения получили по меньшей мере 12 человек.
Главные тезисы
- В результате авиаудара РФ по Купянску ранены не менее 12 человек, включая двух полицейских.
- Авиаудар привел к разрушениям городской инфраструктуры: повреждены жилые дома, гостиницы, магазины и другие объекты.
- Число пострадавших от авиаудара резко увеличилось за короткое время и возросло до 12 человек.
- По предварительным данным, российские военные нанесли удар с использованием авиабомб ФАБ-500 с УМПК.
- Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.
Число пострадавших от авиаудара РФ по Купянску стремительно возросло
Сначала было известно о трех раненых.
Позже руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавших уже восемь.
В 18:50 до 11 увеличилось количество раненых из-за авиаудара РФ по Купянску, среди них — двое полицейских, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
По предварительным данным, россияне нанесли удар по городу ФАБ-500 с УМПК.
В 19.02 Синегубов уточнил, что ранены уже 12 человек. В результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда.
Повреждены другие админздания, магазины, другая гражданская инфраструктура. Осмотр мест попадания и ликвидации последствий продолжается.
По состоянию на 19:05 количество пострадавших возросло до 14 человек, в их числе трое полицейских.
Российская армия бомбила Купянск
28 августа российские террористы бомбили центр города Купянск Харьковской области. По состоянию на 16.44 известно о раненых и разрушениях здания.
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.
К этой минуте известно о трех раненых. Медики оказывают всю необходимую помощь.
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