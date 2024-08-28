Авиаудар РФ по Купянску. Число пострадавших стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар РФ по Купянску. Число пострадавших стремительно возросло

Харьковская областная прокуратура
Купянск
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Около 16:00 28 августа российская армия ударила по Купянску управляемой авиабомбой. Попадание пришлось по админзданию в центре города. Ранения получили по меньшей мере 12 человек.

Главные тезисы

  • В результате авиаудара РФ по Купянску ранены не менее 12 человек, включая двух полицейских.
  • Авиаудар привел к разрушениям городской инфраструктуры: повреждены жилые дома, гостиницы, магазины и другие объекты.
  • Число пострадавших от авиаудара резко увеличилось за короткое время и возросло до 12 человек.
  • По предварительным данным, российские военные нанесли удар с использованием авиабомб ФАБ-500 с УМПК.
  • Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Число пострадавших от авиаудара РФ по Купянску стремительно возросло

Сначала было известно о трех раненых.

Позже руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавших уже восемь.

В 18:50 до 11 увеличилось количество раненых из-за авиаудара РФ по Купянску, среди них — двое полицейских, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Купянск после авиаудара РФ

По предварительным данным, россияне нанесли удар по городу ФАБ-500 с УМПК.

Повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В 19.02 Синегубов уточнил, что ранены уже 12 человек. В результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда.

Повреждены другие админздания, магазины, другая гражданская инфраструктура. Осмотр мест попадания и ликвидации последствий продолжается.

По состоянию на 19:05 количество пострадавших возросло до 14 человек, в их числе трое полицейских.

Российская армия бомбила Купянск

28 августа российские террористы бомбили центр города Купянск Харьковской области. По состоянию на 16.44 известно о раненых и разрушениях здания.

Оккупанты ударили КАБом по центральной части Купянска.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

К этой минуте известно о трех раненых. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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