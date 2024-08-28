Авиация РФ сбросила КАБ на центр Купянска — есть раненые

28 августа российские террористы бомбили центр города Купянск Харьковской области. По состоянию на 16.44 известно о раненых и разрушениях здания.

Российская армия бомбила Купянск

Оккупанты ударили КАБом по центральной части Купянска.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

К этой минуте известно о трех раненых. Медики оказывают всю необходимую помощь. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

Повреждены помещения городской администрации.

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что, несмотря на "достаточно большие" разрушения, погибших нет, ранения получили три человека. По его словам, в здании, по которому попали российские оккупанты, люди находились в хранилище.

Управляемая авиационная бомба ударила по центру Купянска, попадание в административное здание. Люди работали внутри, оставалось буквально 10 минут до конца рабочего дня. Поделиться

Россия ударила по Купянско-Узловому: есть жертвы

Армия РФ нанесла удар по центру поселка Купянск-Узловой Харьковской области днем 23 августа. Два человека погибли, по меньшей мере двое получили ранения.

Об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.