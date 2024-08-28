Авиация РФ сбросила КАБ на центр Купянска — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила КАБ на центр Купянска — есть раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Купянск
Читати українською

28 августа российские террористы бомбили центр города Купянск Харьковской области. По состоянию на 16.44 известно о раненых и разрушениях здания.

Главные тезисы

  • Российская авиация нанесла удар по центру города Купянск, что привело к ранениям местных жителей.
  • Было повреждено здание местной администрации, где пострадали сотрудники.
  • Атаки оккупантов продолжаются в разных населенных пунктах Харьковщины, принося жертвы и разрушения.

Российская армия бомбила Купянск

Оккупанты ударили КАБом по центральной части Купянска.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

К этой минуте известно о трех раненых. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Руководитель Харьковской ОВА

Повреждены помещения городской администрации.

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что, несмотря на "достаточно большие" разрушения, погибших нет, ранения получили три человека. По его словам, в здании, по которому попали российские оккупанты, люди находились в хранилище.

Управляемая авиационная бомба ударила по центру Купянска, попадание в административное здание. Люди работали внутри, оставалось буквально 10 минут до конца рабочего дня.

Россия ударила по Купянско-Узловому: есть жертвы

Армия РФ нанесла удар по центру поселка Купянск-Узловой Харьковской области днем 23 августа. Два человека погибли, по меньшей мере двое получили ранения.

Об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Оккупанты ударили по центральной части Купянска-Узлового. К сожалению, два гражданских человека погибли. По меньшей мере двое пострадавших.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала сельсовет в Харьковской области. Под завалами находятся люди
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Армия РФ атаковала сельсовет в Харьковской области. Под завалами находятся люди
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские войска обстреляли Харьковщину — есть погибшие и раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Харьковщину. Есть погибшие
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Последствия атак РФ в Харьковской области

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?