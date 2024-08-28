Авиация РФ сбросила КАБ на центр Купянска — есть раненые

28 августа российские террористы бомбили центр города Купянск Харьковской области. По состоянию на 16.44 известно о раненых и разрушениях здания.
Главные тезисы
- Российская авиация нанесла удар по центру города Купянск, что привело к ранениям местных жителей.
- Было повреждено здание местной администрации, где пострадали сотрудники.
- Атаки оккупантов продолжаются в разных населенных пунктах Харьковщины, принося жертвы и разрушения.
Российская армия бомбила Купянск
Оккупанты ударили КАБом по центральной части Купянска.
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Повреждены помещения городской администрации.
Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что, несмотря на "достаточно большие" разрушения, погибших нет, ранения получили три человека. По его словам, в здании, по которому попали российские оккупанты, люди находились в хранилище.
Россия ударила по Купянско-Узловому: есть жертвы
Армия РФ нанесла удар по центру поселка Купянск-Узловой Харьковской области днем 23 августа. Два человека погибли, по меньшей мере двое получили ранения.
Об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Оккупанты ударили по центральной части Купянска-Узлового. К сожалению, два гражданских человека погибли. По меньшей мере двое пострадавших.
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