Авіація РФ скинула КАБ на центр Куп’янська — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула КАБ на центр Куп’янська — є поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Куп’янськ

28 серпня російські терористи бомбили центр міста Куп’янськ на Харківщині. Станом на 16.44 відомо про поранених та руйнації будівлі.

Головні тези:

  • Російська авіація вдарила по центру Куп'янська на Харківщині, спричинивши поранення місцевих жителів та руйнації будівель.
  • Була пошкоджена будівля місцевої адміністрації, де у момент обстрілу перебували працівники.
  • Окупанти продовжують атаки по мирному населенню у різних населених пунктах Харківщини, завдаючи жертв і руйнувань.

Російська армія бомбила Куп’янськ

Окупанти вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На цю хвилину відомо про трьох поранених. Медики надають всю необхідну допомогу.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Керівник Харківської ОВА

Пошкоджене приміщення міської адміністрації.

Начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що, попри "досить великі" руйнування, загиблих немає, поранень зазнали троє людей. За його словами, у будівлі, по якій влучили російські окупанти, люди перебували у сховищі.

Керована авіаційна бомба вдарила по центру Купʼянська, влучання в адміністративну будівлю. Люди працювали всередині, залишалося буквально 10 хвилин до кінця робочого дня.

Росія вдарила по Купʼянську-Вузловому: є жертви

Армія РФ завдала удару по центру селища Купʼянськ-Вузловий на Харківщині вдень 23 серпня. Двоє людей загинули, щонайменше двоє дістали поранень.

Про це розказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по центральній частині Купʼянська-Вузлового. На жаль, двоє цивільних людей загинули. Щонайменше двоє постраждалих.

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