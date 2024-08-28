Авіаудар РФ по Куп’янську. Кількість постраждалих стрімко зросла

Близько 16:00 28 серпня російська армія вдарила по Куп'янську керованою авіабомбою. Влучання прийшлося по адмінбудівлі у центрі міста. Поранень дістали щонайменше 14 людей.

Кількість постраждалих від авіаудару РФ по Куп’янську стрімко зросла

Спочатку було відомо про трьох поранених.

Пізніше керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждалих вже вісім.

О 18:50 до 11 збільшилася кількість поранених через авіаудар РФ по Куп'янську, серед них — двоє поліцейських, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Куп'янськ після авіаудару РФ

За попередніми даними, росіяни завдали удару по місту ФАБ-500 з УМПК.

Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. Поширити

О 19.02 Синєгубов уточнив, що поранено вже 12 осіб. Внаслідок обстрілу пошкодженно 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду.

Пошкоджені інші адмінбудівлі, магазини, інша цивільна інфраструктура. Огляд місць влучання та ліквідація наслідків триває.

Станом на 19:05 кількість постраждалих зросла до 14 людей, серед них троє поліцейських.

Російська армія бомбила Куп’янськ

28 серпня російські терористи бомбили центр міста Куп’янськ на Харківщині. Станом на 16.44 відомо про поранених та руйнації будівлі.

Окупанти вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська. Поширити

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.