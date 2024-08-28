Авіаудар РФ по Куп’янську. Кількість постраждалих стрімко зросла

Близько 16:00 28 серпня російська армія вдарила по Куп'янську керованою авіабомбою. Влучання прийшлося по адмінбудівлі у центрі міста. Поранень дістали щонайменше 14 людей.
Головні тези:
- У результаті авіаудару РФ по Куп’янську поранено щонайменше 12 людей.
- Згідно з повідомленням керівника Харківської ОВА, авіаудар призвів до значних руйнувань у центрі міста, у тому числі пошкодження готелів, житлових будинків, магазинів та авто.
- Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження великої кількості вікон у житлових будинках та інших адміністративних спорудах.
Кількість постраждалих від авіаудару РФ по Куп’янську стрімко зросла
Спочатку було відомо про трьох поранених.
Пізніше керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждалих вже вісім.
О 18:50 до 11 збільшилася кількість поранених через авіаудар РФ по Куп'янську, серед них — двоє поліцейських, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
За попередніми даними, росіяни завдали удару по місту ФАБ-500 з УМПК.
О 19.02 Синєгубов уточнив, що поранено вже 12 осіб. Внаслідок обстрілу пошкодженно 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду.
Пошкоджені інші адмінбудівлі, магазини, інша цивільна інфраструктура. Огляд місць влучання та ліквідація наслідків триває.
Станом на 19:05 кількість постраждалих зросла до 14 людей, серед них троє поліцейських.
Російська армія бомбила Куп’янськ
28 серпня російські терористи бомбили центр міста Куп’янськ на Харківщині. Станом на 16.44 відомо про поранених та руйнації будівлі.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На цю хвилину відомо про трьох поранених. Медики надають всю необхідну допомогу.
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