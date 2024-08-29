Авіаудар РФ по Куп'янську. Кількість постраждалих знову стрімко зросла

Кількість поранених внаслідок авіаційного удару російських військ по Купʼянську Харківської області 28 серпня зросла до 21 людини, серед них 10 поліцейських.
Головні тези:
- Кількість постраждалих внаслідок авіаудару РФ по Куп'янську зросла до 21 особи, з них 10 поліцейських.
- Авіаційний удар російських військ призвів до пошкодження 43 будинків, цивільних автомобілів та іншої інфраструктури міста.
- Обстріл спричинив також значні матеріальні збитки, серед яких 898 пошкоджених вікон у будинках та інша руйнівна дія на інфраструктуру.
У Купʼянську від авіаудару РФ постраждала 21 людина
21 людина, з них 10 поліцейських травмовані унаслідок вчорашнього авіаудару по місту Куп’янськ.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Кількість постраждалих від авіаудару РФ по Куп’янську стрімко зросла
Спочатку було відомо про трьох поранених.
Пізніше керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждалих вже вісім.
О 18:50 до 11 збільшилася кількість поранених через авіаудар РФ по Куп'янську, серед них — двоє поліцейських, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
О 19.02 Синєгубов уточнив, що поранено вже 12 осіб. Внаслідок обстрілу пошкодженно 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду.
Станом на 19:05 кількість постраждалих зросла до 14 людей, серед них троє поліцейських.
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