Авіаудар РФ по Куп'янську. Кількість постраждалих знову стрімко зросла

Кількість поранених внаслідок авіаційного удару російських військ по Купʼянську Харківської області 28 серпня зросла до 21 людини, серед них 10 поліцейських.

У Купʼянську від авіаудару РФ постраждала 21 людина

21 людина, з них 10 поліцейських травмовані унаслідок вчорашнього авіаудару по місту Куп’янськ.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Куп’янськ

Росіяни вдарили ФАБ-500 з модулем УМПК по центру міста. Пошкоджені 43 багатоповерхові та приватні будинки, цивільні автомобілі. Також пошкоджені службові автомобілі. Поширити

Кількість постраждалих від авіаудару РФ по Куп’янську стрімко зросла

Спочатку було відомо про трьох поранених.

Пізніше керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждалих вже вісім.

О 18:50 до 11 збільшилася кількість поранених через авіаудар РФ по Куп'янську, серед них — двоє поліцейських, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

О 19.02 Синєгубов уточнив, що поранено вже 12 осіб. Внаслідок обстрілу пошкодженно 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду.

Пошкоджені інші адмінбудівлі, магазини, інша цивільна інфраструктура. Огляд місць влучання та ліквідація наслідків триває. Поширити