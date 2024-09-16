Армія РФ обстріляла Куп'янський район Харківщини — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Куп'янський район Харківщини — є постраждалі

Поліція Харківської області
Куп'янщина

Російські окупанти 16 вересня обстріляли село у Куп’янському районі Харківської області, є постраждалі.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила обстріли в Куп'янському районі Харківщини.
  • У результаті військових дій в селі Петропавлівка згорів будинок, а також було поранено 3 особи, зокрема 77-річного чоловіка та двох жінок.
  • За фактом агресії російських військ в Куп'янському районі розпочато кримінальне провадження згідно з українським законодавством.

Росія атакувала село на Харківщині

16 вересня близько 10:30 військові РФ здійснили обстріл села Петропавлівка Куп’янського району.

Внаслідок ворожого удару згорів будинок. Дістали вибухові поранення 77-річний чоловік і дві жінки 76 та 50 років.

На місці події працює слідчо-оперативна група Куп'янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У Купʼянську від авіаудару РФ постраждала 21 людина

Кількість поранених внаслідок авіаційного удару російських військ по Купʼянську Харківської області 28 серпня зросла до 21 людини, серед них 10 поліцейських.

21 людина, з них 10 поліцейських травмовані унаслідок вчорашнього авіаудару по місту Куп’янськ.

Росіяни вдарили ФАБ-500 з модулем УМПК по центру міста. Пошкоджені 43 багатоповерхові та приватні будинки, цивільні автомобілі. Також пошкоджені службові автомобілі.

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