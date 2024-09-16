Армія РФ обстріляла Куп'янський район Харківщини — є постраждалі

Російські окупанти 16 вересня обстріляли село у Куп’янському районі Харківської області, є постраждалі.

Росія атакувала село на Харківщині

16 вересня близько 10:30 військові РФ здійснили обстріл села Петропавлівка Куп’янського району.

Внаслідок ворожого удару згорів будинок. Дістали вибухові поранення 77-річний чоловік і дві жінки 76 та 50 років.

На місці події працює слідчо-оперативна група Куп'янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Поширити

У Купʼянську від авіаудару РФ постраждала 21 людина

Кількість поранених внаслідок авіаційного удару російських військ по Купʼянську Харківської області 28 серпня зросла до 21 людини, серед них 10 поліцейських.

21 людина, з них 10 поліцейських травмовані унаслідок вчорашнього авіаудару по місту Куп’янськ.

Росіяни вдарили ФАБ-500 з модулем УМПК по центру міста. Пошкоджені 43 багатоповерхові та приватні будинки, цивільні автомобілі. Також пошкоджені службові автомобілі.