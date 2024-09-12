Армия РФ обстреляла Харьковщину. Погибли два человека

Российские войска 12 сентября обстреляли Борову под Изюмом Харьковской области. В результате атаки известно о погибших и раненых.

Что известно об обстреле армией РФ Харьковщины

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, враг использовал кассетные боеприпасы, попавшие в жилой квартал.

В результате атаки погиб гражданский мужчина, также из-под завалов деблокировали тело женщины. Пока известно о 7 пострадавших.

Олег Синегубов отметил, что россияне применили тактику двойного удара.

Россия также атаковала Веролюбовку в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что 12 сентября российские войска нанесли артиллерийский удар по селу Веролюбовка Константиновской общины, что привело к гибели трех человек, еще двое получили ранения.

Один из снарядов попал в территорию местного предприятия, где находились люди. Во время атаки был уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль. Поделиться

Кроме того, под ударом оказался частный сектор Константиновки — там повреждены семь домов и линия электропередач.