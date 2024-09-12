Армия РФ обстреляла Харьковщину. Погибли два человека

Российские войска 12 сентября обстреляли Борову под Изюмом Харьковской области. В результате атаки известно о погибших и раненых.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли Борову под Изюмом Харьковской области, погибли два человека, включая гражданские жертвы.
- Армия РФ использовала кассетные боеприпасы, поражая жилые кварталы и гуманитарную помощь.
- В Донецкой области также случились обстрелы: в селах Веролюбовка и Константиновка погибли пять человек, множество раненых.
- Атаки РФ привели к разрушению домов, повреждениям электропередач и гражданским жертвам.
Что известно об обстреле армией РФ Харьковщины
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, враг использовал кассетные боеприпасы, попавшие в жилой квартал.
В результате атаки погиб гражданский мужчина, также из-под завалов деблокировали тело женщины. Пока известно о 7 пострадавших.
Олег Синегубов отметил, что россияне применили тактику двойного удара.
Россия также атаковала Веролюбовку в Донецкой области
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что 12 сентября российские войска нанесли артиллерийский удар по селу Веролюбовка Константиновской общины, что привело к гибели трех человек, еще двое получили ранения.
Кроме того, под ударом оказался частный сектор Константиновки — там повреждены семь домов и линия электропередач.
Напомним, 11 сентября оккупанты дважды обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибли трое жителей, еще пять человек были ранены.
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