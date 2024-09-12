Армія РФ обстріляла Харківщину. Загинуло двоє людей

Російські війська 12 вересня обстріляли Борову, під Ізюмом Харківської області. Внаслідок атаки відомо про загиблих та поранених.

Що відомо про обстріл армією РФ Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, ворог використав касетні боєприпаси, що влучили у житловий квартал.

У результаті атаки загинув цивільний чоловік, також з-під завалів деблокували тіло жінки. Наразі відомо про 7 постраждалих.

Олег Синєгубов зазначив, що росіяни застосували тактику подвійного удару.

Росія також атакувала Віролюбівку на Донеччині

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що 12 вересня російські війська завдали артилерійського удару по селу Віролюбівка Костянтинівської громади, що призвело до загибелі трьох людей, ще двоє зазнали поранень.

Один зі снарядів влучив у територію місцевого підприємства, де перебували люди. Під час атаки було знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль. Поширити

Крім того, під ударом опинився приватний сектор Костянтинівки — там пошкоджені 7 будинків і лінія електропередач.