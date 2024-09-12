Армія РФ обстріляла Харківщину. Загинуло двоє людей

Російські війська 12 вересня обстріляли Борову, під Ізюмом Харківської області. Внаслідок атаки відомо про загиблих та поранених.
Головні тези:
- Російська армія обстріляла Борову на Харківщині та Віролюбівку на Донеччині, призвівши до загибелі та поранень людей.
- Ворог використав касетні боєприпаси, що призвело до пошкодження житлових будинків та спричинило постраждалих серед цивільного населення.
- У результаті обстрілів 12 вересня загинуло двоє людей у Борові та троє осіб у Віролюбівці, а понад 10 людей отримали поранення.
- Атаки російських військ спричинили шкоду майну та інфраструктурі населених пунктів, включаючи знищення будинків та транспортних засобів.
Що відомо про обстріл армією РФ Харківщини
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, ворог використав касетні боєприпаси, що влучили у житловий квартал.
У результаті атаки загинув цивільний чоловік, також з-під завалів деблокували тіло жінки. Наразі відомо про 7 постраждалих.
Олег Синєгубов зазначив, що росіяни застосували тактику подвійного удару.
Росія також атакувала Віролюбівку на Донеччині
Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що 12 вересня російські війська завдали артилерійського удару по селу Віролюбівка Костянтинівської громади, що призвело до загибелі трьох людей, ще двоє зазнали поранень.
Крім того, під ударом опинився приватний сектор Костянтинівки — там пошкоджені 7 будинків і лінія електропередач.
Нагадаємо, 11 вересня окупанти двічі обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки загинули троє мешканців, ще п'ятеро людей були поранені.
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