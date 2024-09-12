РФ атакувала Конотоп на Сумщині — у місті зникло світло, є поранені

Російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. Відомо, що внаслідок атаки є поранені, також зникло світло.
Головні тези:
- Російська армія вдарила по Конотопу на Сумщині, перервавши електропостачання та спричинивши поранення жителям.
- Міський голова Конотопа заявив про нанесення ударів по центру міста та житловим будинкам російськими силами.
- У результаті атаки РФ 13 людей отримали поранення, рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків авіаційного удару.
- На кордоні з Сумською областю фіксують активність ворожих диверсійних груп, проте у прикордонній зоні не ведуться бойові дії.
Що відомо про обстріл РФ Конотопу
Як повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, відбулося кілька "прильотів", ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло.
За словами мера Конотопа, в місті зайнялися пожежі.
Пізніше мер Конотопа повідомив, що в місті розпочинають роботу "Пункти незламності".
Згодом стало відомо, що внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 13 людей зазнали поранень.
В ОВА зазначили, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби.Проводять ліквідацію наслідків авіаційного удару.
Ситуація у Сумській області
На території прикордонної області не ведуться бойові дії. Проте російська авіація регулярно обстрілює населені пункти авіабомбами.
На кордоні з Сумською областю часто фіксують роботу ворожих диверсійних груп.
Росія планувала наступ на Сумщину. Україна зірвала ці плани, розпочавши операцію Сил оборони у Курській області.
Українські військові прорвали кордон на Курщині в ніч на 6 серпня. З того часу вони взяли під контроль понад 100 населених пунктів і 1300 км території, знищили понад шість тисяч військових ЗС РФ та багатьох взяли у полон.
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