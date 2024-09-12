РФ атакувала Конотоп на Сумщині — у місті зникло світло, є поранені

Російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. Відомо, що внаслідок атаки є поранені, також зникло світло.

Що відомо про обстріл РФ Конотопу

Як повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, відбулося кілька "прильотів", ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло.

За словами мера Конотопа, в місті зайнялися пожежі.

Ворог завдав удар, зокрема, по центру міста, по житловій забудові. Сподіваюсь, що ми змогли вивезти всіх мешканців з будинку. Зараз запускаємо резервні джерела живлення для того, щоб забезпечити мережу водою, бо не вистачає води для того, щоб гасити пожежі. Поширити

Пізніше мер Конотопа повідомив, що в місті розпочинають роботу "Пункти незламності".

Згодом стало відомо, що внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 13 людей зазнали поранень.

Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед", скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини. Поширити

В ОВА зазначили, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби.Проводять ліквідацію наслідків авіаційного удару.

Ситуація у Сумській області

На території прикордонної області не ведуться бойові дії. Проте російська авіація регулярно обстрілює населені пункти авіабомбами.

На кордоні з Сумською областю часто фіксують роботу ворожих диверсійних груп.

Росія планувала наступ на Сумщину. Україна зірвала ці плани, розпочавши операцію Сил оборони у Курській області.