РФ атаковала Конотоп на Сумщине — в городе исчез свет, есть раненые

Российская армия нанесла удары по Конотопу в Сумской области. Известно, что в результате атаки ранены, также исчез свет.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Конотоп в Сумской области, повлекшие за собой ранения жителей и отключение электричества.
- Мэр Конотопа сообщил о поражении инфраструктуры города в результате ударов РФ, в том числе о возгораниях и нехватке воды для тушения пожаров.
- 13 человек получили ранения от российского удара на объекты энергетики и гражданскую инфраструктуру в Конотопе.
- Ситуация в Сумской области осложнена регулярными обстрелами населенных пунктов российской авиацией и действиями вражеских диверсионных групп на границе.
- Украина сорвала планы РФ на наступление в Сумскую область, перейдя к операции Сил обороны в Курской области и добившись значительных успехов.
Что известно об обстреле РФ Конотопа
Как сообщил Конотопа городской голова Артем Семенихин, произошло несколько "прилетов", враг поразил инфраструктуру нашего города. В городе сейчас отсутствует свет.
По словам мэра Конотопа, в городе загорелись пожары.
Позже мэр Конотопа сообщил, что в городе приступают к работе "Пункты несокрушимости".
Впоследствии стало известно, что в результате российского удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопа 13 человек получили ранения.
В ОВА отметили, что на месте работают аварийно-спасательные службы. Проводят ликвидацию последствий авиационного удара.
Ситуация в Сумской области
На территории пограничной области не ведутся боевые действия. Однако российская авиация регулярно обстреливает населенные пункты авиабомбами.
На границе с Сумской областью часто фиксируют работу вражеских диверсионных групп.
Россия планировала наступление в Сумскую область. Украина сорвала эти планы, приступив к операции Сил обороны в Курской области.
Украинские военные прорвали границу на Курщине в ночь на 6 августа. С тех пор они взяли под контроль более 100 населенных пунктов и 1300 км территории, уничтожили более шести тысяч военных ВС РФ и многих пленили.
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