РФ атаковала Конотоп на Сумщине — в городе исчез свет, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Конотоп на Сумщине — в городе исчез свет, есть раненые

Сумская ОВА
РФ атаковала Конотоп на Сумщине — в городе исчез свет, есть раненые
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Российская армия нанесла удары по Конотопу в Сумской области. Известно, что в результате атаки ранены, также исчез свет.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Конотоп в Сумской области, повлекшие за собой ранения жителей и отключение электричества.
  • Мэр Конотопа сообщил о поражении инфраструктуры города в результате ударов РФ, в том числе о возгораниях и нехватке воды для тушения пожаров.
  • 13 человек получили ранения от российского удара на объекты энергетики и гражданскую инфраструктуру в Конотопе.
  • Ситуация в Сумской области осложнена регулярными обстрелами населенных пунктов российской авиацией и действиями вражеских диверсионных групп на границе.
  • Украина сорвала планы РФ на наступление в Сумскую область, перейдя к операции Сил обороны в Курской области и добившись значительных успехов.

Что известно об обстреле РФ Конотопа

Как сообщил Конотопа городской голова Артем Семенихин, произошло несколько "прилетов", враг поразил инфраструктуру нашего города. В городе сейчас отсутствует свет.

По словам мэра Конотопа, в городе загорелись пожары.

Враг нанес удар, в частности по центру города, по жилой застройке. Надеюсь, что мы смогли увезти всех жильцов из дома. Сейчас запускаем резервные источники питания для того, чтобы обеспечить сеть водой, потому что не хватает воды для тушения пожаров.

Позже мэр Конотопа сообщил, что в городе приступают к работе "Пункты несокрушимости".

Впоследствии стало известно, что в результате российского удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопа 13 человек получили ранения.

Россияне применили БпЛА типа "Шахед", направив их в том числе на жилые дома, учебные заведения и медицины.

В ОВА отметили, что на месте работают аварийно-спасательные службы. Проводят ликвидацию последствий авиационного удара.

Ситуация в Сумской области

На территории пограничной области не ведутся боевые действия. Однако российская авиация регулярно обстреливает населенные пункты авиабомбами.

На границе с Сумской областью часто фиксируют работу вражеских диверсионных групп.

Россия планировала наступление в Сумскую область. Украина сорвала эти планы, приступив к операции Сил обороны в Курской области.

Украинские военные прорвали границу на Курщине в ночь на 6 августа. С тех пор они взяли под контроль более 100 населенных пунктов и 1300 км территории, уничтожили более шести тысяч военных ВС РФ и многих пленили.

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