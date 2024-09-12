На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей — перелік населених пунктів

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо примусової евакуації дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району.
Головні тези:
- Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо примусової евакуації дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району.
- Евакуйовані діти отримають матеріальну, психологічну та юридичну підтримку від міжнародних партнерів, таких як ООН.
- Для осіб, хто потребує тимчасового проживання, надається допомога або організовується евакуація в інші області України за підтримки Укрзалізниці.
- Протягом активізації бойових дій на півночі області евакуйовано вже 15 031 особу, з них 1282 — діти.
З яких населених пунктів Куп’янського району евакуюватимуть дітей
Як зазначається, під примусову евакуацію підпадають 269 дітей з 29 населених пунктів Купʼянського району:
Купʼянська територіальна громада — 10 населених пунктів, 158 дітей;
Курилівська територіальна громада — 6 населених пунктів, 41 дитина;
Кіндрашівська територіальна громада — 13 населених пунктів, 70 дітей.
Наразі вдалося евакуювати десять родин з дітьми.
Евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, таких як ООН, а також гуманітарну, психологічну та юридичну підтримку. Для тих, хто потребує тимчасового проживання, надається допомога або організовується евакуація в інші області України за підтримки Укрзалізниці.
Також діє "гаряча лінія" з питань евакуації за номером 0-800-33-92-91, де можна отримати консультацію та супровід на всіх етапах евакуації.
З 10 травня, після активізації бойових дій на півночі області, вже евакуйовано 15 031 особу, з яких 1282 — діти.
Евакуаційні потяги більше не курсуватимуть з Покровська
Як зазначається, у звʼязку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ скасована.
Починаючи з 5 вересня, початковою станцією відправлення евакуаційних потягів, які евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград у Дніпропетровській області.
Відстань між Покровськом та Павлоградом становить понад 100 кілометрів.
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