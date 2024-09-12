В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей — перечень населенных пунктов

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации детей из 29 населенных пунктов Купянского района.

Из каких населенных пунктов Купянского района будут эвакуировать детей

Как отмечается, под принудительную эвакуацию подпадают 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района:

Купянская территориальная община — 10 населенных пунктов, 158 детей;

Куриловская территориальная община — 6 населенных пунктов, 41 ребенок;

Кондрашовская территориальная община — 13 населенных пунктов, 70 детей.

Пока удалось эвакуировать десять семей с детьми.

Эвакуированные получат материальную помощь от международных партнеров, таких как ООН, а также гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку. Для нуждающихся в временном проживании предоставляется помощь или организуется эвакуация в другие области Украины при поддержке Укрзализныци.

Также действует "горячая линия" по эвакуации по номеру 0-800-33-92-91, где можно получить консультацию и сопровождение на всех этапах эвакуации.

С 10 мая, после активизации боевых действий на севере области, уже эвакуирован 15 031 человек, из которых 1282 — дети.

Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска

Как отмечается, в связи с усложнением ситуации ситуации посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск отменена.

Начиная с 5 сентября, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, эвакуирующих гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград в Днепропетровской области.