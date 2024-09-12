В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей — перечень населенных пунктов

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации детей из 29 населенных пунктов Купянского района.
Главные тезисы
- Совет обороны Харьковской области решил провести принудительную эвакуацию детей из 29 населенных пунктов Купянского района.
- Всего под принудительную эвакуацию попадают 269 детей из разных территориальных общин, включая Купянскую, Куриловскую и Кондрашовскую.
- Международные партнеры, включая ООН, предоставляют материальную помощь и поддержку эвакуированным семьям, включая гуманитарную, психологическую и юридическую помощь.
- Для нуждающихся во временном проживании организована эвакуация в другие области Украины при поддержке Укрзализныци.
- С 10 мая уже эвакуировано более 15 тыс человек, из которых 1282 — дети.
Из каких населенных пунктов Купянского района будут эвакуировать детей
Как отмечается, под принудительную эвакуацию подпадают 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района:
Купянская территориальная община — 10 населенных пунктов, 158 детей;
Куриловская территориальная община — 6 населенных пунктов, 41 ребенок;
Кондрашовская территориальная община — 13 населенных пунктов, 70 детей.
Пока удалось эвакуировать десять семей с детьми.
Эвакуированные получат материальную помощь от международных партнеров, таких как ООН, а также гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку. Для нуждающихся в временном проживании предоставляется помощь или организуется эвакуация в другие области Украины при поддержке Укрзализныци.
Также действует "горячая линия" по эвакуации по номеру 0-800-33-92-91, где можно получить консультацию и сопровождение на всех этапах эвакуации.
С 10 мая, после активизации боевых действий на севере области, уже эвакуирован 15 031 человек, из которых 1282 — дети.
Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска
Как отмечается, в связи с усложнением ситуации ситуации посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск отменена.
Начиная с 5 сентября, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, эвакуирующих гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград в Днепропетровской области.
Расстояние между Покровском и Павлоградом составляет более 100 км.
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