В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей — перечень населенных пунктов
Категория
Украина
Дата публикации

В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей — перечень населенных пунктов

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей — перечень населенных пунктов
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Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации детей из 29 населенных пунктов Купянского района.

Главные тезисы

  • Совет обороны Харьковской области решил провести принудительную эвакуацию детей из 29 населенных пунктов Купянского района.
  • Всего под принудительную эвакуацию попадают 269 детей из разных территориальных общин, включая Купянскую, Куриловскую и Кондрашовскую.
  • Международные партнеры, включая ООН, предоставляют материальную помощь и поддержку эвакуированным семьям, включая гуманитарную, психологическую и юридическую помощь.
  • Для нуждающихся во временном проживании организована эвакуация в другие области Украины при поддержке Укрзализныци.
  • С 10 мая уже эвакуировано более 15 тыс человек, из которых 1282 — дети.

Из каких населенных пунктов Купянского района будут эвакуировать детей

Как отмечается, под принудительную эвакуацию подпадают 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района:

  • Купянская территориальная община — 10 населенных пунктов, 158 детей;

  • Куриловская территориальная община — 6 населенных пунктов, 41 ребенок;

  • Кондрашовская территориальная община — 13 населенных пунктов, 70 детей.

Пока удалось эвакуировать десять семей с детьми.

Эвакуированные получат материальную помощь от международных партнеров, таких как ООН, а также гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку. Для нуждающихся в временном проживании предоставляется помощь или организуется эвакуация в другие области Украины при поддержке Укрзализныци.

Также действует "горячая линия" по эвакуации по номеру 0-800-33-92-91, где можно получить консультацию и сопровождение на всех этапах эвакуации.

С 10 мая, после активизации боевых действий на севере области, уже эвакуирован 15 031 человек, из которых 1282 — дети.

Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска

Как отмечается, в связи с усложнением ситуации ситуации посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск отменена.

Начиная с 5 сентября, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, эвакуирующих гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград в Днепропетровской области.

Расстояние между Покровском и Павлоградом составляет более 100 км.

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