Російські військові атакували з дронів Херсон та передмістя ― є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські військові атакували з дронів Херсон та передмістя ― є поранені

Херсонська ОВА
Херсон

9 вересня армія РФ вчергове завдавала ударів по Херсону та Антонівці за допомогою fpv-дронів. Поранено троє людей.

Головні тези:

  • Російські військові вчинили серію атак на Херсон та передмістя з дронів, що спричинило поранення громадян.
  • Унаслідок атак було поранене троє людей, серед яких медичний персонал та цивільні особи.
  • Армія РФ використала fpv-дрони для здійснення ударів по Херсону, що стало причиною серйозних травм у постраждалих.

Російські окупанти продовжують атакувати Херсон з дронів

Армія РФ близько 18.00 обстріляла з дрона цивільну автівку в Антонівці.

Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей.

63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.

У 62-річної жінки — вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок.

Бригада “швидкої” доставила потерпілих до лікарні.

Раніше військові РФ атакували з безпілотника лікарню у Херсоні, поранена медсестра.

Як зазначається, унаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждала 25-річна медсестра. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілій на місці надали необхідну медичну допомогу.

У МВА інформують, що російські окупанти атакували з дрона одну з лікарень у Дніпровському районі міста.

Атака дронів на Херсонщину: що відомо

У селищі Козацькому росіяни скинули вибухівку з дрона — загинув 60-річний чоловік.

Також на Херсонщині, у селі Гаврилівка Бериславського району, росіяни атакували дроном автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних.

У селі Гаврилівка Бериславського району двоє людей постраждали через атаку російського безпілотника. Близько 16:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували чоловіки 60 та 61 років.

Очільник ОВА Олександр Прокудін поінформував, що один із потерпілих зазнав мінно-вибухової та черепно-мозкової травм, а також поранення обличчя та руки. В іншого — травма плеча, руки та ноги. Обох чоловіків доставили до лікарні для надання меддопомоги.

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Категорія
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Роман Мрочко
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Армія РФ дронами атакувала передмістя Херсона — є поранені
Роман Мрочко
Дрон
Категорія
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Дата публікації
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Армія РФ обстріляла Херсон та область — є жертви
Херсонська ОВА
Херонська область

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