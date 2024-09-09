Російські військові атакували з дронів Херсон та передмістя ― є поранені

9 вересня армія РФ вчергове завдавала ударів по Херсону та Антонівці за допомогою fpv-дронів. Поранено троє людей.
Головні тези:
- Російські військові вчинили серію атак на Херсон та передмістя з дронів, що спричинило поранення громадян.
- Унаслідок атак було поранене троє людей, серед яких медичний персонал та цивільні особи.
- Армія РФ використала fpv-дрони для здійснення ударів по Херсону, що стало причиною серйозних травм у постраждалих.
Російські окупанти продовжують атакувати Херсон з дронів
Армія РФ близько 18.00 обстріляла з дрона цивільну автівку в Антонівці.
Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей.
63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.
Бригада “швидкої” доставила потерпілих до лікарні.
Раніше військові РФ атакували з безпілотника лікарню у Херсоні, поранена медсестра.
У МВА інформують, що російські окупанти атакували з дрона одну з лікарень у Дніпровському районі міста.
Атака дронів на Херсонщину: що відомо
У селищі Козацькому росіяни скинули вибухівку з дрона — загинув 60-річний чоловік.
Також на Херсонщині, у селі Гаврилівка Бериславського району, росіяни атакували дроном автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних.
У селі Гаврилівка Бериславського району двоє людей постраждали через атаку російського безпілотника. Близько 16:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували чоловіки 60 та 61 років.
Очільник ОВА Олександр Прокудін поінформував, що один із потерпілих зазнав мінно-вибухової та черепно-мозкової травм, а також поранення обличчя та руки. В іншого — травма плеча, руки та ноги. Обох чоловіків доставили до лікарні для надання меддопомоги.
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