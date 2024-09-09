Российские военные атаковали с дронов Херсон и пригород ― есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российские военные атаковали с дронов Херсон и пригород ― есть раненые

Херсонская ОВА
Херсон
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9 сентября армия РФ в очередной раз наносила удары по Херсону и Антоновке с помощью fpv-дронов. Ранены три человека.

Главные тезисы

  • Российские военные атаковали город Херсон и пригород с дронов, что привело к ранениям граждан и медицинскому персоналу.
  • Армия РФ использовала fpv-дроны для атак на Херсон, что вызвало серьезные травмы у пострадавших.
  • В результате атак пострадали несколько человек, которые были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
  • Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон из дронов, нанося серьезный ущерб мирным жителям.

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон с дронов

Армия РФ около 18.00 обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.

В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека.

63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.

У 62-летней женщины взрывная травма, множественные обломочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей.

Бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу.

Ранее военные РФ атаковали из беспилотника больницу в Херсоне, раненая медсестра.

Как отмечается, в результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадала 25-летняя медсестра. Она получила взрывную травму и обломочное ранение ноги. Пострадавшей на месте была оказана необходимая медицинская помощь.

В МВА информируют, что российские оккупанты атаковали из дрона одну из больниц в Днепровском районе города.

Атака дронов на Херсонщину: что известно

В поселке Казацком россияне сбросили взрывчатку с дрона — погиб 60-летний мужчина.

Также в Херсонской области, в селе Гавриловка Бериславского района, россияне атаковали дроном автомобиль, в котором находились двое гражданских.

В селе Гавриловка Бериславского района два человека пострадали из-за атаки российского беспилотника. Около 16:30 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в котором находились мужчины 60 и 61 лет.

Глава ОВА Александр Прокудин проинформировал, что один из пострадавших получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранения лица и руки. У другого — травма плеча, руки и ноги. Оба мужчины были доставлены в больницу для оказания медпомощи.

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Армия РФ дронами атаковала пригород Херсона — есть раненые
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