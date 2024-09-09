Российские военные атаковали с дронов Херсон и пригород ― есть раненые

9 сентября армия РФ в очередной раз наносила удары по Херсону и Антоновке с помощью fpv-дронов. Ранены три человека.

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон с дронов

Армия РФ около 18.00 обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.

В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека.

63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.

У 62-летней женщины взрывная травма, множественные обломочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей. Поделиться

Бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу.

Ранее военные РФ атаковали из беспилотника больницу в Херсоне, раненая медсестра.

Как отмечается, в результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадала 25-летняя медсестра. Она получила взрывную травму и обломочное ранение ноги. Пострадавшей на месте была оказана необходимая медицинская помощь. Поделиться

В МВА информируют, что российские оккупанты атаковали из дрона одну из больниц в Днепровском районе города.

Атака дронов на Херсонщину: что известно

В поселке Казацком россияне сбросили взрывчатку с дрона — погиб 60-летний мужчина.

Также в Херсонской области, в селе Гавриловка Бериславского района, россияне атаковали дроном автомобиль, в котором находились двое гражданских.

В селе Гавриловка Бериславского района два человека пострадали из-за атаки российского беспилотника. Около 16:30 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в котором находились мужчины 60 и 61 лет.

Глава ОВА Александр Прокудин проинформировал, что один из пострадавших получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранения лица и руки. У другого — травма плеча, руки и ноги. Оба мужчины были доставлены в больницу для оказания медпомощи.