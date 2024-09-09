Российские военные атаковали с дронов Херсон и пригород ― есть раненые

9 сентября армия РФ в очередной раз наносила удары по Херсону и Антоновке с помощью fpv-дронов. Ранены три человека.
Главные тезисы
- Российские военные атаковали город Херсон и пригород с дронов, что привело к ранениям граждан и медицинскому персоналу.
- Армия РФ использовала fpv-дроны для атак на Херсон, что вызвало серьезные травмы у пострадавших.
- В результате атак пострадали несколько человек, которые были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
- Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон из дронов, нанося серьезный ущерб мирным жителям.
Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон с дронов
Армия РФ около 18.00 обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.
В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека.
63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.
Бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу.
Ранее военные РФ атаковали из беспилотника больницу в Херсоне, раненая медсестра.
В МВА информируют, что российские оккупанты атаковали из дрона одну из больниц в Днепровском районе города.
Атака дронов на Херсонщину: что известно
В поселке Казацком россияне сбросили взрывчатку с дрона — погиб 60-летний мужчина.
Также в Херсонской области, в селе Гавриловка Бериславского района, россияне атаковали дроном автомобиль, в котором находились двое гражданских.
В селе Гавриловка Бериславского района два человека пострадали из-за атаки российского беспилотника. Около 16:30 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в котором находились мужчины 60 и 61 лет.
Глава ОВА Александр Прокудин проинформировал, что один из пострадавших получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранения лица и руки. У другого — травма плеча, руки и ноги. Оба мужчины были доставлены в больницу для оказания медпомощи.
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