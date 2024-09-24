Злочинна армія РФ скинула на Харків авіабомби КАБ. Вже відомо про руйнування та велику кількість постраждалих, а також загиблих внаслідок ворожої атаки.

Що відомо про наслідки чергової атаки російських окупантів на Харків

Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста, — повідомив мер міста Ігор Терехов. Поширити

За його словами, дві авіабомби російських окупантів влучили по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, відомо про щонайменше п’ятьох постраждалих внаслідок атаки російських воєнних злочинців.

Люди перебувають під завалами. В одну з багатоповерхівок — пряме влучання, — підкреслив Синєгубов. Поширити

Згодом керівник ОВА повідомив, що внаслідок атаки російських окупантів загинули щонайменше 3 людини, 15 осіб отримали поранення.

Що відомо про наслідки попередніх атак армії РФ по Харкову

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок удару злочинної армії РФ по місту ввечері 21 вересня, було суттєво пошкоджено 18 житлових багатоповерхових будинків. Двоє людей з числа постраждалих опинились у важкому стані.

Терехов зазначив, що одна з багатоповерхівок під час ворожої атаки отримала дуже серйозні ушкодження, що призвело до зміщення самої конструкції будівлі.

Мер міста підкреслив, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки все ще тривають.