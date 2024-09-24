Злочинна армія РФ скинула на Харків авіабомби КАБ. Вже відомо про руйнування та велику кількість постраждалих, а також загиблих внаслідок ворожої атаки.
Головні тези:
- Армія РФ атакувала Харків, внаслідок чого сталося руйнування та загибель людей.
- Місцеві служби збирають інформацію про постраждалих та руйнування в результаті нападу РФ на місто.
- Удар армії РФ призвів до серйозних руйнувань житлових будівель та численних поранених.
- Наразі відомо про загибель щонайменше 3 людей та поранення 15 осіб внаслідок атаки російських військових у Харкові.
- Роботи з ліквідації наслідків атаки армії РФ на Харків ще тривають, місцева влада активно діє для надання допомоги постраждалим.
Що відомо про наслідки чергової атаки російських окупантів на Харків
За його словами, дві авіабомби російських окупантів влучили по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.
За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, відомо про щонайменше п’ятьох постраждалих внаслідок атаки російських воєнних злочинців.
Згодом керівник ОВА повідомив, що внаслідок атаки російських окупантів загинули щонайменше 3 людини, 15 осіб отримали поранення.
Що відомо про наслідки попередніх атак армії РФ по Харкову
За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок удару злочинної армії РФ по місту ввечері 21 вересня, було суттєво пошкоджено 18 житлових багатоповерхових будинків. Двоє людей з числа постраждалих опинились у важкому стані.
Терехов зазначив, що одна з багатоповерхівок під час ворожої атаки отримала дуже серйозні ушкодження, що призвело до зміщення самої конструкції будівлі.
Мер міста підкреслив, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки все ще тривають.
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