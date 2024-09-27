Один из приспешников Путина разбился в авиакатастрофе ― фото

Депутат от путинской партии "Единая Россия" Сергей Сметанин погиб в результате авиакатастрофы частного вертолета Robinson R44 в Архангельской области России.
Главные тезисы
- Авиакатастрофы в РФ начались из-за брак необходимых деталей, которые страна ранее импортировала.
- Идентичная авария произошла также в Якутии, где погибли сотрудники ФСБ.
В России все чаще происходят авиакатастрофы
Согласно последним данным, вертолет, следовавший из поселка Бычаче в поселок Карандашевская, исчез и не выходит на связь.
Утром 27 сентября стало известно о том, что обломки вертолета наконец-то нашли.
Кроме того, на месте катастрофы также обнаружили тела двух человек.
По этому факту возбуждено уголовное дело. Сообщается, что полет не был согласован.
Что важно понимать, после введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных суднах.
Это можно объяснить недостатком необходимых деталей, которые страна-агрессорка ранее импортировала из западных стран.
Что известно об авиакатастрофе в Якутии
Еще в июле стало известно, что вертолет Robinson, пропавший в Якутии после срабатывания аварийного маяка, был обнаружен разбитым.
Что важно понимать, в нем находились три сотрудника ФСБ.
Нельзя также не упомянуть о том, что 27 июля Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Кроме того, 15 августа в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
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