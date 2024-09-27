Один из приспешников Путина разбился в авиакатастрофе ― фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Один из приспешников Путина разбился в авиакатастрофе ― фото

Сметанин
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Источник:  online.ua

Депутат от путинской партии "Единая Россия" Сергей Сметанин погиб в результате авиакатастрофы частного вертолета Robinson R44 в Архангельской области России.

Главные тезисы

  • Авиакатастрофы в РФ начались из-за брак необходимых деталей, которые страна ранее импортировала.
  • Идентичная авария произошла также в Якутии, где погибли сотрудники ФСБ.

В России все чаще происходят авиакатастрофы

Согласно последним данным, вертолет, следовавший из поселка Бычаче в поселок Карандашевская, исчез и не выходит на связь.

Утром 27 сентября стало известно о том, что обломки вертолета наконец-то нашли.

Кроме того, на месте катастрофы также обнаружили тела двух человек.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Сообщается, что полет не был согласован.

Близкие к силовикам Telegram-каналы 26 сентября писали, что на борту находились депутат Архангельской городской думы от Единой России Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов, которому принадлежал вертолет. Сметанин и Семенов, как утверждается, летели на рыбалку, — пишет оппозиционный Телеграмм-канал "Медуза".

Что важно понимать, после введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных суднах.

Это можно объяснить недостатком необходимых деталей, которые страна-агрессорка ранее импортировала из западных стран.

Фото: соцсети

Что известно об авиакатастрофе в Якутии

Еще в июле стало известно, что вертолет Robinson, пропавший в Якутии после срабатывания аварийного маяка, был обнаружен разбитым.

Что важно понимать, в нем находились три сотрудника ФСБ.

В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и 3 пассажиров, — говорилось в сообщении.

Нельзя также не упомянуть о том, что 27 июля Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Кроме того, 15 августа в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

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