Может ли Путин применить ядерное оружие — предупреждение Зеленского
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Политика
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Может ли Путин применить ядерное оружие — предупреждение Зеленского

Зеленский
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Источник:  Fox News

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, от российского диктатора Владимира Путина можно ожидать чего угодно — даже применения ядерного оружия.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский считает, что нельзя игнорировать все угрозы Путина.
  • Несмотря на это, новые заявления диктатора не испугали Евросоюз, который обещает Украине дальнейшую поддержку.
  • Генсек НАТО скептически оценивает угрозы Путина, но у украинского президента есть доказательства относительно намерений России атаковать украинские АЭС.

Зеленский предполагает, что ядерные удары все же возможны

По словам президента Украины, никто не знает, что на самом деле происходит в голове у нелегитимного президента РФ.

Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я делюсь с вами тем, что думаю. Но я не Путин, слава Богу. Я точно не могу знать. Потому что он не всегда адекватен. Потому что любой адекватный человек не может просто так прийти в Украину и сделать то, что он сделал.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что российский диктатор любит свою жизнь, свой образ жизни и то, как он руководит жизнью других.

Это я могу сказать точно. И именно поэтому я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие, — подытожил украинский лидер.

Что важно знать о новых ядерных угрозах Путина

Несколько дней назад нелегитимный президент РФ начал утверждать, что Россия расширит условия, при которых готова применить ядерное оружие.

Официальный Брюссель подчеркнул, что новые угрозы российского диктатора по поводу применения ядерного оружия против неядерных стран — еще одно свидетельство его безответственного поведения.

Кроме того, Евросоюз подчеркнул, что не собирается менять позицию в вопросах поддержки Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил угрозы Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.

Однако, по словам Зеленского, у его команды есть доказательства о намерениях России ударить по трем АЭС накануне зимы.

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