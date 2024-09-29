Может ли Путин применить ядерное оружие — предупреждение Зеленского

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, от российского диктатора Владимира Путина можно ожидать чего угодно — даже применения ядерного оружия.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский считает, что нельзя игнорировать все угрозы Путина.
- Несмотря на это, новые заявления диктатора не испугали Евросоюз, который обещает Украине дальнейшую поддержку.
- Генсек НАТО скептически оценивает угрозы Путина, но у украинского президента есть доказательства относительно намерений России атаковать украинские АЭС.
Зеленский предполагает, что ядерные удары все же возможны
По словам президента Украины, никто не знает, что на самом деле происходит в голове у нелегитимного президента РФ.
Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что российский диктатор любит свою жизнь, свой образ жизни и то, как он руководит жизнью других.
Что важно знать о новых ядерных угрозах Путина
Несколько дней назад нелегитимный президент РФ начал утверждать, что Россия расширит условия, при которых готова применить ядерное оружие.
Официальный Брюссель подчеркнул, что новые угрозы российского диктатора по поводу применения ядерного оружия против неядерных стран — еще одно свидетельство его безответственного поведения.
Кроме того, Евросоюз подчеркнул, что не собирается менять позицию в вопросах поддержки Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил угрозы Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.
Однако, по словам Зеленского, у его команды есть доказательства о намерениях России ударить по трем АЭС накануне зимы.
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