Україна не зможе. У Бундестазі виступили з новою скандальною заявою

Лідер найбільшої опозиційної сили у Бундестазі Фрідріх Мерц почав стверджувати, що союзники України ніколи не мали за мету її перемогу у війні проти Росії.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц вважає, що Україна не зможе перемогти Росію.
- Попри це, він налаштований боротися за відновлення суверенітету.
- Незабаром у Німеччині проведуть таємну зустріч щодо України.
Мерц вважає, що Україна не зможе перемогти
Що важливо розуміти, саме Мерца висунули кандидатом у канцлери на виборах восени 2025 року.
За словами останнього, Олаф Шольц через три дні після початку повномасштабної війни заявив, що насправді ми зараз допомагаємо Україні не для того, щоб виграти цю війну, а щоб не програти.
На його переконання, наразі ситуація жахлива, оскільки союзники України почали діяти надто пізно і зробили надто мало.
Таємна зустріч щодо України. Що наразі про неї відомо
Уже незабаром очільник Білого дому Джо Байден прибуде до Німеччини з офіційним візитом.
За попередніми даними, 10 жовтня він проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.
Ба більше, туди запросять президента Франції Еммануеля Макрона та британського лідера Кіра Стармера.
Журналістам вдалося дізнатися, що поки ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.
Також відомо, що вони відбудуться у так званому форматі "четвірки". У центрі уваги західних лідерів знову буде посилення підтримки України.
Чому на зустріч не запросили інших союзників — поки невідомо.
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