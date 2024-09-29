Україна не зможе. У Бундестазі виступили з новою скандальною заявою

Лідер найбільшої опозиційної сили у Бундестазі Фрідріх Мерц почав стверджувати, що союзники України ніколи не мали за мету її перемогу у війні проти Росії.

Мерц вважає, що Україна не зможе перемогти

Що важливо розуміти, саме Мерца висунули кандидатом у канцлери на виборах восени 2025 року.

За словами останнього, Олаф Шольц через три дні після початку повномасштабної війни заявив, що насправді ми зараз допомагаємо Україні не для того, щоб виграти цю війну, а щоб не програти.

Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було метою. Але для мене перемога означає: вона має поновити суверенітет над своєю територією. А Росія має припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все, щоб Росія вважала продовження війни із застосуванням військової сили безнадійним. І ми досить далекі від цього, — стверджує німецький політик. Поширити

На його переконання, наразі ситуація жахлива, оскільки союзники України почали діяти надто пізно і зробили надто мало.

Таємна зустріч щодо України. Що наразі про неї відомо

Уже незабаром очільник Білого дому Джо Байден прибуде до Німеччини з офіційним візитом.

За попередніми даними, 10 жовтня він проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Ба більше, туди запросять президента Франції Еммануеля Макрона та британського лідера Кіра Стармера.

Журналістам вдалося дізнатися, що поки ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.

Також відомо, що вони відбудуться у так званому форматі "четвірки". У центрі уваги західних лідерів знову буде посилення підтримки України.

Чому на зустріч не запросили інших союзників — поки невідомо.